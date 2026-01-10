LE CONFLIT MONDIAL VIDÉO N°98 : L’AGRESSION AMÉRICAINE DU VENEZUELA

L’AGRESSION AMÉRICAINE DU VENEZUELA

Regis de Castelnau & Jean Pierre Page

Armé d’un culot invraisemblable, l’Amérique a lancé une opération militaire contre le Venezuela, un État souverain. En enlevant son président et en revendiquant le fait de s’asseoir sur le droit international. Avec l’objectif déclaré de s’emparer du pétrole qui appartient à ce pays. Cet acte de piraterie internationale qui a scandalisé l’ensemble des pays du monde, à part les états serpillières des États-Unis, comme hélas la France.

Une énorme entreprise de propagande a été déclenchée immédiatement par l’Occident pour imposer l’idée que les États-Unis avaient bénéficié de complicités et de trahison au sein de l’appareil de gouvernement du Venezuela. Pour semer la division et tenter de faire croire que leur opération de prise de contrôle de ce pays était un plein succès. C’est ridicule, et il y a lieu de penser au contraire que cette affaire comme toutes celles qui ont été entreprises depuis quelques années va se retourner contre l’Empire. Que dire du lamentable spectacle donné par tout un tas d’intervenants incompétents et ignorant, souvent malintentionnés et prêts à se résigner devant la stratégie du gros bâton de Donald Trump.

Aussi pour donner à appréhender la réalité et à compléter nos différentes interventions sur le site Substack, nous publions aujourd’hui cette vidéo. Il s’agit d’un entretien avec Jean-Pierre page, dirigeant ouvrier, ancien membre de la commission exécutive de la CGT et ancien directeur de son département international. Il dispose d’une expérience incomparable de l’Amérique latine en général et du Venezuela en particulier. Il entretient des relations personnelles avec les actuels dirigeants qui assurent l’intérim de Nicolas Maduro toujours président en titre du Venezuela. Nous avons discuté avec lui de la réalité de la situation, et de l’inanité de ces multiples accusations de trahison.

