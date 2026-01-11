Nouvelle pantoufle pour Bruno Lemaire : carnet d’adresses et secrets d’État

Alors comme ça, Nono le neuneu, notre demeuré national corrompu et menteur, poursuit sa brillante carrière ?

Après avoir été écrasé à la « primaire » de la droite en novembre 2016, il a immédiatement trahi pour rejoindre Emmanuel Macron. Contrairement à François Fillon, l’emploi de son épouse artiste peintre comme attaché parlementaire n’a absolument pas contrarié le Parquet National Financier qui est resté muet.

Une fois élu, Macron l’a nommé ministre de l’Économie pour l’y maintenir pendant sept ans (!!!). Il y a méthodiquement détruit les finances de la République. Une fois exfiltré, il est allé ensuite pantoufler en Suisse dans un institut d’enseignement. Où ses compétences n’ont pas dû impressionner ses nouveaux employeurs puisqu’il a prestement pris la porte. Macron l’imposant à nouveau au ministère de la défense (!!!), dans le premier gouvernement Lecornu. À nouveau viré, à nouveau recyclé chez les hollandais d’ASML qui ont eux aussi rapidement interrompu sa période d’essai.

Et le voilà qui file maintenant pantoufler chez les Yankees de « Macro Advisory Partners » spécialisés dans la « géopolitique », qui ne l’embauchent sûrement pas pour ses compétences, puisqu’il n’en a aucune. Non, c’est plus simple et plus classique. Nono le neuneu va battre monnaie, en fournissant à des intérêts étrangers, américains de surcroît, l’usage de son carnet d’adresses et les secrets d’État dont il est dépositaire.

SUITE SUR SUBSTACK

Avant de partir, merci de m’offrir un café.

J’aime ça : J’aime chargement…