Ukraine, Palestine, Venezuela, Iran : l’irréversible défaite morale de l’Occident

Dans un article précédent, à propos de ce qui s’est passé en Iran, j’avais pointé l’hypocrisie des belles âmes dont la propagande s’est déchaînée pendant ces quelques jours. Le paroxysme de la crise semble être passé, une forme de calme s’être installé dans le pays, et il apparaît (pour l’instant) que les États-Unis auraient renoncé à l’intervention militaire directe. Si le déclenchement de cette crise s’enracinait dans un malaise social, il difficile de contester qu’elle a été également manipulée nourrie, organisée et surtout revendiquée par le nouvel axe du mal, l’alliance indéfectible entre Israël, l’État paria génocidaire et le pouvoir américain. Avec l’objectif évident d’aboutir au renversement de l’actuel régime iranien y compris par une agression militaire directe telle qu’elle avait déjà été entreprise au mois de juin dernier.
Deux éléments ont caractérisé la séquence dans notre pays. D’abord le déferlement d’une propagande parfois délirante d’une caste médiatico-politique prise de passion pour les « femmes iraniennes » dont elle ne sait en général pas grand-chose, et persuadée, de la chute du « régime des mollahs » auquel elle réduit l’ancienne Perse. Mélange d’ignorance, de mensonges et d’hypocrisie cynique, assortis aussi il faut le dire d’une certaine bonne foi nourrie d’illusions et d’auto-intoxication. Faisant souvent perdre le sens commun à nos belles âmes, et prendre le risque du parfait ridicule, comme l’hilarante séquence d’un soi-disant imam enturbanné, intronisé par Christine Kelly sur Cnews, pour y faire concurrence en matière de sabir incompréhensible, à un Chalghoumi pourtant virtuose.
Défaite morale avez-vous dit, maître, je crois que la défaite est plutôt multisectorielle et que ce qui nous guette au bout de ce long calvaire, est plutôt effrayant
Apres la deconvenue de la « guerre des 12 jours » qui avait montré l’impuissance d’Israël à arreter les missiles iraniens les ennemis de l’Iran ont jugé plus prudent d’opter pour une attaque subversive sur le modele Maidan 2014…
Là non plus celà n’a pas fonctionné en raison de la « participation » discrete de la Russie qui a fourni les systemes de brouillage du reseau Starlink ayant paralysé le teleguidage des emeutiers depuis Langley et Tel-Aviv.
…Si on comparait Barrot à De Villepin?
On constaste le naufrage.
Le naufrage de nos Renseignements, soit généraux, soit militaires. Inféodés depuis Sarkosy aux américains, c’est à dire le NSA et la CIA.
Qui mentent énormément, c’est pas nouveau, en fournissant même à nos services de fausses informations, d’images satellites truquées (Témoin Roland Dumas) et bien d’autres…
Barrot à l’époque aurait été absolument certain que Saddam Hussein possédait des « armes de destruction massive »…Au fait, oui et alors?
Barrot semble certain (A voir…) de ce qu’il raconte, qui ne sont que billevesées issues des renseignements américains, ou israéliens.
Quand aux délires du MI6, ça on connait.
Quand aux sources journalistiques: Ha! Ha! Ha! Circulez il n’y a plus rien à voir!
L’UE a détruit toute originalité des pays européens, et leur capacité à interferer de manière positive et à leur profit, dans les affaires du monde.
UE delenda est!