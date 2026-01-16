Ukraine, Palestine, Venezuela, Iran : l’irréversible défaite morale de l’Occident

Dans un article précédent, à propos de ce qui s’est passé en Iran, j’avais pointé l’hypocrisie des belles âmes dont la propagande s’est déchaînée pendant ces quelques jours. Le paroxysme de la crise semble être passé, une forme de calme s’être installé dans le pays, et il apparaît (pour l’instant) que les États-Unis auraient renoncé à l’intervention militaire directe. Si le déclenchement de cette crise s’enracinait dans un malaise social, il difficile de contester qu’elle a été également manipulée nourrie, organisée et surtout revendiquée par le nouvel axe du mal, l’alliance indéfectible entre Israël, l’État paria génocidaire et le pouvoir américain. Avec l’objectif évident d’aboutir au renversement de l’actuel régime iranien y compris par une agression militaire directe telle qu’elle avait déjà été entreprise au mois de juin dernier.

Deux éléments ont caractérisé la séquence dans notre pays. D’abord le déferlement d’une propagande parfois délirante d’une caste médiatico-politique prise de passion pour les « femmes iraniennes » dont elle ne sait en général pas grand-chose, et persuadée, de la chute du « régime des mollahs » auquel elle réduit l’ancienne Perse. Mélange d’ignorance, de mensonges et d’hypocrisie cynique, assortis aussi il faut le dire d’une certaine bonne foi nourrie d’illusions et d’auto-intoxication. Faisant souvent perdre le sens commun à nos belles âmes, et prendre le risque du parfait ridicule, comme l’hilarante séquence d’un soi-disant imam enturbanné, intronisé par Christine Kelly sur Cnews, pour y faire concurrence en matière de sabir incompréhensible, à un Chalghoumi pourtant virtuose.

SUITE SUR SUBSTACK

Avant de partir, merci de m’offrir un café.

J’aime ça : J’aime chargement…