Affaire Morandini : politique par juge interposé, passion française du lynchage et aversion pour l’avocat

Il y a quelques semaines, j’étais venu m’épancher sur ce réseau avec un petit texte qui accompagnait la publication d’un entretien que j’avais accordé à un média numérique. Alors plutôt que de recommencer à dire la même chose par paraphrase, et dans la mesure où l’on est jamais mieux servi que par soi-même, autant me citer :
« Lorsqu’il y a une dizaine d’années, j’ai décidé de prendre quelques distances avec la pratique quotidienne du métier d’avocat, j’ai eu l’envie de « rendre » un peu de cette expérience accumulée comme praticien et universitaire du droit. Je souhaitais porter un regard critique sur l’actualité à partir des compétences juridiques et judiciaires que je considère (à tort ou à raison) comme mon lieu d’énonciation privilégié. Inutile de préciser que dans un pays à forte culture administrative et faible culture juridique (et que dire de la culture judiciaire…), c’était un peu jouer sur le velours. Récemment après une conversation avec celui-ci, mon fils me faisait part des interrogations désabusées d’Emmanuel Todd sur l’utilité de son travail. Il m’a alors demandé directement si ce que j’avais fait pendant ces 10 ans (près de 1400 articles et un livre de 600 pages) avait servi à quelque chose. Je lui ai spontanément répondu : « à rien ! » En l’assortissant en rigolant de la fameuse citation de Simon Bolivar à la fin de sa vie : « He arado en el mar » (j’ai labouré la mer) ».
Alors pourquoi cette redite aujourd’hui ? Pour la raison simple que l’affaire Morandini vient d’alimenter à nouveau une bouffée de pessimisme désenchanté, en m’offrant une nouvelle et double démonstration. En France, on adore les lynchages, et déteste les avocats.
La passion française du lynchage
En ce qui concerne le lynchage, même si on a désormais pris l’habitude de mener les luttes politiques et sociales par juge interposé, encore faut-il que la réponse du juge donne satisfaction à la meute. Et souvent les limites et l’encadrement des procédures judiciaires, que devraient imposer le souci de liberté de tous sont considérées comme insupportables. Les peines prévues par le code pénal et infligées par le juge ne sont jamais suffisantes, et résonne alors la clameur, exigeant l’application immédiate de la peine de mort sociale. Depardieu, Cantat, Abittan, et tant d’autres, auxquels dernier en date, la meute vient d’ajouter Jean-Marc Morandini.
Avant de partir, merci de m’offrir un café.
2 Commentaires
Non, la passion française c’est pas l’art du lynchage.
Pas parcequ’Onfray a décidé que Louis XIV fut innocent?
Aprés s’être enfui vers ses cousins Hallemands pour la revanche.
Qui lynche? Les médias des milliardaires, cités dans cet article.
Moi? Petit peuple? Petit bourgeois?
Monrandini j’en ai rien à foutre pas plus que CNEWs…
Monrandini a joué au con en allant vers le wokisme…
Il s’est brulé les ailes face aux momies des catholicards qui désormais hantent certains médias de toutes sortes…
Surtout ceux du milliardaire opposé, hein?
Alors Bolloré fait de la résistance…Morandini aurait du refuser.
Certes carrière foutue, mais avec tout le blé qu’il a du recevoir, on va pas le plaindre. Il va pas demander l’ASPA à sa retraite.
Que vient faire Depardieu dans ce merdier? Il a fait gagner des milliards à l’industrie du cinéma. Pas par les milliardaires, ni par les producteurs: Lui même! Son talent. Dés fois ça paye…
Alors on l’a fait chier pour le pelotage de starlettes, parce que, évidement c’était l’ami de Vladimir Poutine, et qu’il a désormais la nationalité russe. Voila! C’est simple non?
Quand aux autres minables cités, pas la peine d’en parler, ça pollue.
…Pas Louis XIV mais Louis XVI. En fait c’est Louis XIV qui aurait mérité le sort de Louis XVI…