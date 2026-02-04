Epstein : en France comme aux États-Unis, dépravation et impunité

L’Occident, Empire défait, impuissant et corrompu, est également complètement dépravé

« … Parce que ce que scandale donne à voir, c’est la profonde gangrène de tout un système. Celui où les élites incompétentes et corrompues, non seulement se permettaient tout, donnaient libre cours à leur cupidité, leur cynisme, leur absence de morale, leur nihilisme. Mais ça, on le savait. Et voilà qu’on réalise qu’ils ont également basculé dans des comportements qui ont aboli les limites de la décence à base de luxe effréné, de consommation massive de stupéfiants, de sexualité débridée, de proxénétisme, et le pire de prostitution enfantine (!!!). Soyons clair, l’orientation sexuelle relève de la vie privée, de la même façon que les pratiques entre adultes consentants. Mais il ne s’agit absolument pas de ça. Et avec cette publication massive et les polémiques qui l’accompagnent, avec les révélations de ces connivences parfois écœurantes, on réactive des souvenirs, on change de regard sur certains événements, et alors on renonce à la naïveté, à l’ingénuité on renoue les fils et tout s’éclaire… »

SUITE SUR SUBSTACK

Avant de partir, merci de m’offrir un café.

J’aime ça : J’aime chargement…