Epstein : en France comme aux États-Unis, dépravation et impunité

L’Occident, Empire défait, impuissant et corrompu, est également complètement dépravé
« … Parce que ce que scandale donne à voir, c’est la profonde gangrène de tout un système. Celui où les élites incompétentes et corrompues, non seulement se permettaient tout, donnaient libre cours à leur cupidité, leur cynisme, leur absence de morale, leur nihilisme. Mais ça, on le savait. Et voilà qu’on réalise qu’ils ont également basculé dans des comportements qui ont aboli les limites de la décence à base de luxe effréné, de consommation massive de stupéfiants, de sexualité débridée, de proxénétisme, et le pire de prostitution enfantine (!!!). Soyons clair, l’orientation sexuelle relève de la vie privée, de la même façon que les pratiques entre adultes consentants. Mais il ne s’agit absolument pas de ça. Et avec cette publication massive et les polémiques qui l’accompagnent, avec les révélations de ces connivences parfois écœurantes, on réactive des souvenirs, on change de regard sur certains événements, et alors on renonce à la naïveté, à l’ingénuité on renoue les fils et tout s’éclaire… »
Tout cela est vieux comme lemonde, l’argent et le c.., les deux allant de paire. Maintenant on pourrait aisément y rajouter le jeu politique, tellement ce dernier est dévoyé. Mais, maître, dans la liste des pervers, nécessairement incomplète, vous avez quand même oublié un procureur qui prostituait sa fille. C’est vrai que l’affaire a promptement été remisée.
Et puis, à mon précédent commentaire j’avais bien entendu oublié l’affaire Morandini
La question essentielle reste : qui a tué Epstein ?
Rappel : deux caméras sont tombées en panne au moment de son ‘suicide’.
Et il manque environ 3 mn sur l’enregistrement de celle qui fonctionnait. Pile au moment de son ‘suicide’.
La diffusion des dossiers Epstein sert de leurre. D’amusement. Pendant ce temps-là, personne ne songe à ceux qui ont organisé tout ça, de A à Z.
Mais bon, on s’habitue à tout, depuis l’assassinat de JFK. Au fait, le déclassement du dossier, on en est où ?
Vous avez raison, la diffusion des dossiers sert d’amusement et la réponse est dans votre question : « où en est le déclassement du dossier JFK? »
Des lors que quelques hommes arrivent à accumuler plus de richesses qu’un Etat de taille moyenne des derives sont inevitables, les têtes les plus solides ne resistent pas au vertige.
On vient de constater qu’E. Macron est fier de sa présidence, ce qu’il a fait depuis 9 ans serait extraordinaire. !!!
Ça confirme ce que je pense.
Il va probablement changer l’hymne national : « la Marseillaise » va être remplacée par « tout va très bien Madame la Marquise ».
…Pas de poursuites judiciaires…Les Rothchild peuvent continuer à dormir tranquilles…
On nous parle des valets, sinistres créatures torturées par Satan (Le concept va bien)…
Sinistres crétins qui avides de fric, de sexe et de pseudo puissance theatrales, appâtés par Epstein…
Le Satan de service…Diablotin de seconde zone au service de ?
…Ben du CAPITAL! En déroute.
C’est pour ça que le monde change…On aurait du s’en douter.
…La dernière partouze sordide, avant l’arrivée des soviétiques en 1945…
Trump dans son bunker avant d’envahir le Groenland…
Hahahahhahhhaa! Quelle époque!
Problème de redondance.
Pas beaucoup de commentaire.
Bien sur.
Alexis Kohler son fils est chez nuke pour sont apprentissage scolaire dans le langage pascal praud sur cnews ce matin du 5/02/2026.
Je parle d’informatique et de langage de la redondance.
Le fils de kholer à paris complétement exposé par un prof est un leurre.
Dans le redondance se collège ou lycée j’ai entendu pâti.
Genre gastronomie Française de l’histoire comme quoi au travers de la bouffe , il y à de quoi écrire sur l’état profond du monde intranet qui vie en parallèle sur notre monde émotionnel.
En plus tu à un prof qui se la joue l’enfance et qui te vend du rêve dans la peau de l’autre comme enseignant dans une école catholique .invité littéraire de Praud se matin ouvert à tout les horizons, pose question.
Probablement dans le déni.
Omars m’a tué !!! je suis Charlie .
Pour l’affaire epchtine ce n’est pas que du cul s’est un réseau parallèle de la bonne entente de l’économie parallèle .
Une économie complètement parallèle à se que l’on nous vends.
Je suis complètement d’accord avec Alain Soral
Étonnant le lien epst, Rothschild et dieudo comme mule à tout faire.
Je rappel que Alexis Kohler s’est à la tintin coke en stock en Chine.
Construire des mégas conteneurs 9 tout les 2 ans en Chine et se la prendre le Mercosur
La msc franchement , s’est nos retraites et nos services pour un flux migratoire illicites à la cartes voir le lien avecle numérique.
RDC est un produit MKultra du système.
Comme le mec au couteau de 7 ans qui répond à l’appel, de la programmation télé ou services sociaux.
Les infos en France dans la propaganda; j’ai j’aimais vu autant de traîtres.
Cela n’est même pas rigollot .
En passant ne faite jamais confiance au allemands , nous réitérons l’histoire .
VOIR ….
Toute la programmation de votre lecture vous portera toujours devant une impasse avec une prévisibilité de votre lecture comme de l’espoir où la rédemption.
Si vous croyez au camera de quartier pour vous sécurisé pour vivre.
Vous êtes déjà anticipé.
Ce n’est pas moi qui la inventé , s’est juste un sujet d’étude.
Et de plus éphémère.
Croire à la pierre fondamentalement de la vie et se la jouer la pensée magique.
Je constate la désacralisation qui était que évidence , le problème du déni franchement.
Ce n’est pas les délits de fuite qui nous manque ….
Toute la noirceur du monde qui m’explique leur taff
Entre croire à l’adrenochrome pour gagner un siècle de vie et revenir dans la même famille des Rothschilds comme des clônes
à la blavastky de réincarnation et de savoir que mon âme est immortel comme pecos.
Souvent cen’est pas con
Mathieux 4:8
Jésus lui dit: Il est aussi écrit: Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. 8Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, 9et lui dit: Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m’adores.…
Probablement
Faut bien comprendre la consanguinité dans la trilatéral de la JP Morgan, Rothschild et Lazard.
Et la puissance de la HSBC et voir
6 juin 2025 — L’ancien directeur général de McKinsey, Kevin Sneader, a été approché pour remplacer Mark Tucker à la présidence de HSBC – Sky News.
je ne parle même pas de Carlyle Group Bush, Ben laden et Lafarge .
et perso mes 230 pecos de retraite pose question , nous ne sommes pas dans le même monde.
Probablement