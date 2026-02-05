Après Telegram, X Twitter au tourniquet. Quand les magistrats préparent 2027

Avec nos amis les magistrats français, on n’est jamais surpris, ni déçu. Ils sont tellement prévisibles. Et puis ils l’aiment leur Macron. Celui-ci leur a annoncé ses intentions lors de ses vœux de nouvel an : « je vais veiller à ce qu’il n’y ait pas d’ingérence étrangère pour l’élection présidentielle ». Traduction « si vous vous imaginez qu’on va laisser les Français choisir, c’est même pas en rêve. On a fait un coup d’état en 2017 et là on va recommencer. La méthode roumaine ça marche. En plus maintenant les ingérences c’est des deux côtés. Ça nous offre un, Boulevard ».

Alors nos amis les magistrats eh bien au coup de sifflet bref, ils foncent. Une dénonciation par des députés macronistes et roule boule ma poule. Le réseau X c’est un véhicule de liberté d’expression ? Non mais ça va pas la tête ! Les seuls qui ont droit de parler, ce sont les médias officiels, ceux des oligarques qui soutiennent Macron, qui l’ont financé et qui vont aider à organiser le prochain coup d’État destiné à maintenir le système. La ploutocratie ça les connaît.

