Préparation de la présidentielles 2027, la justice française à la manœuvre

Par l’intermédiaire d’un certain nombre de ces magistrats, la justice française se donne actuellement en spectacle de façon assez intéressante. Toutes les caractéristiques de son engagement politique déterminé au service du système Macron se révèlent, y compris avec leurs contradictions.

Nous n’allons pas revenir sur une thèse développée dans des centaines d’articles, et par la publication d’un livre copieux, mais simplement rappeler le triptyque de ce soutien. De la personne d’Emmanuel Macron lui-même mais surtout de son système néolibéral atlantiste et corrompu.

I) En 2017, la justice a apporté la dernière pierre au coup d’État initié par les grands intérêts afin d’installer un parfait inconnu à l’Élysée, mandaté pour parfaire la destruction néolibérale du pays. Depuis elle a mis soigneusement à l’abri des soucis judiciaires Emmanuel Macron et ses amis. II) En parallèle, elle réprime tous ceux qui s’y opposent, y compris férocement si nécessaire, comme l’a démontré la répression des gilets jaunes. III) Elle est enfin le cheval de Troie, de la pénétration d’une idéologie néolibérale faussement « progressiste », relayant judiciairement le macronisme sur les différents sujets sociétaux.

L’actualité récente vient de nous en offrir quelques exemples savoureux.

Présidentielles 2027, les ingérences en stéréo

