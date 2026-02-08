Jack Lang en costume de bouc émissaire, le PNF fait le service

Coucou les amis magistrats. Vous êtes vraiment sympas. On est sûr que dans la comédie du pouvoir vous allez jouer vaillamment votre partition. Bon, celle-ci n’est jamais très originale. Un coup de sifflet bref et vous démarrez au quart de tour.Attention, là je ne parle pas de tous les magistrats évidemment, mais du PNF, vous savez l’officine créée par François Hollande au moment de l’affaire Cahuzac pour protéger ses amis et le système mis en place par le PS, aujourd’hui dirigé par Macron. Là le coup de sifflet bref c’est Mediapart qui l’a donné, vous savez Mediapart le petit parquet privé fondé par Plenel, et qui travaille à la commande. Dès hier on avait compris, devant l’ampleur du scandale Epstein, qui implique une bonne partie des « élites françaises », les deux consignes données par les patrons. D’abord, un bouc émissaire qu’on va copieusement massacrer pour donner le change. Ça tombe sur Jack Lang, caricature de la pourriture socialiste, qui devrait faire l’affaire. Ensuite on va remettre 100 balles dans le bastringue du « célérusses » et lancer une diversion géante, avec les médias du service public en première ligne, accompagnés en second rideau de la presse oligarchique subventionnée. Histoire de corser le roman « d’Epstein complot russe », on va raconter que ledit complot (et mondial hein le complot faut pas croire) est dirigé contre le grand leader à nous qu’on a, le soleil dans notre cœur, le mari de Brigitte Macron. C’est grotesque, les moujiks le considèrent comme un pitre et sa nullité qui conduit la France à la ruine les arrange. Ils ne sont vraiment pas pressés qu’on en change. Mais c’est pas grave, ce baratin ça permet de mettre des belles photos de Macron en mode grand leader justement, les mâchoires serrées regardant l’horizon. Plus grotesque tu meurs.
Ah que c’est bien dit.
A propos, quelqu’un pourrait nous expliquer pourquoi la « dangereuse révolutionnaire subversive décoloniale » Houria Bouteldja a été salariée par Jack Lang à l’Institut du Monde Arabe financé par l’état impérial-colonialiste raciste systémique français ? … la révolution fonctionnarisée c’est confortable… au Mexique ils avaient inventé le « parti révolutionnaire institutionnel » (balèze comme nom et comme concept !)… en France on a la gauche macrono-mélenchoniste… le peuple, lui, est diabolisé.
Et la combinaison Bardella-MEDEF, vous pensez que c’est mieux ?
pour le moment, le MEDEF est contre le RN… le RN réunit les ouvriers, les employés, les artisans et les petits entrepreneurs… il est le premier parti des classes actives… le MEDEF représente les grosses entreprises du capitalisme de connivence social-démocrate, subventionné, wokiste, bureaucrate et immigrationiste. … En tout état de cause, c’est à partir de la sociologie du RN que tout mouvement de transformation ultérieur pourra se produire. La stratégie gauchiste de conjonction de toutes les minorités (antagoniques entre-elles) sur des bases identitaires est vouée à l’échec. N’importe quel matérialiste comprend cela. Mon analyse est si vraie que c’était le but originel du Front de Gauche et de Mélenchon… simplement ces tocards ont totalement échoué, et se réfugient dans une posture stérile de « Zemmour inversé » sans aucun avenir. Les électeurs gauchistes sont condamnés à servir d’appoint au « barrage maastrichtien » d’extrême-centre. C’est lamentable ! Au lieu d’animer la révolte populaire (pour la dépasser), les gauchistes la contrecarrent et servent de supplétifs au capital maastrichtien subclaquant.
Le drapeau de la Chine communiste dispose de 5 étoiles. La grande étoile représente le parti de classe. Les 4 petites étoiles représentent les 4 classes révolutionnaires : paysannerie, ouvriers, petite-bourgeoisie et bourgeoisie nationale. A méditer…
Certes, je plussoies, mais… Sur Médiapart (dont j’ai pu tester pendant 3 ans les performances des différents services) que j’ai finalement quitté en raison de son manque d’objectivité dans tous les domaines qui ne concernent pas la justice (santé, environnement notamment…), s’il y en a bien un (de service) qui fait le boulot, c’est celui de Fabrice Arfi. Dans l’affaire Lang, il a rencontré Caroline pour recueillir ce que la presse nomme « le contradictoire » et qu’on a retrouvé chez les mainstreams.
S’il parait surprenant qu’elle n’ait pas accordé plus d’attention au compte ouvert par Epstein dans un paradis fiscal, le fait qu’elle ne soit pas informée d’être dans sa succession l’est moins.
En France, ce sont les notaires qui sont chargés de rechercher les héritiers et qui les informent de la procédure qui s’engage. Aux USA c’est un peu différent, mais le résultat est à peu près équivalent. Devant la complexité, j’ai finalement posé la question à Chatgpt. https://brumance-org.fr/2026/02/succession-epstein-caroline-lang-trop-de-pognon-en-jeu-pour-conclure-rapidement/
Pour ce genre de choses, l’IA est souvent performante et propose généralement de compéter le débat par des éléments qui peuvent révéler des schémas d’organisation plus complexes.
Dans le cas de Caroline Lang, ce qui apparaît indéniable, c’est que les équipes en charge de gérer la succession Epstein depuis sont décès en 2019 sont confrontés à un problème particulier: le nombre de victimes. Elles sont souvent connues, quelques fois disparues dans des conditions mystérieuses et un certain nombre ne s’est probablement pas déclaré au regard des risques encourus. Bref, si le testament d’Epstein mentionne la fille Lang, il demeure tout à fait réaliste que les équipes qui travaillent sur la succession n’aient pas encore fait le tour des « héritiers » dès lors que le « reste à partager » ne peut, pour l’heure, être établi.