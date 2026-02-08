Jack Lang en costume de bouc émissaire, le PNF fait le service

Coucou les amis magistrats. Vous êtes vraiment sympas. On est sûr que dans la comédie du pouvoir vous allez jouer vaillamment votre partition. Bon, celle-ci n’est jamais très originale. Un coup de sifflet bref et vous démarrez au quart de tour.Attention, là je ne parle pas de tous les magistrats évidemment, mais du PNF, vous savez l’officine créée par François Hollande au moment de l’affaire Cahuzac pour protéger ses amis et le système mis en place par le PS, aujourd’hui dirigé par Macron. Là le coup de sifflet bref c’est Mediapart qui l’a donné, vous savez Mediapart le petit parquet privé fondé par Plenel, et qui travaille à la commande. Dès hier on avait compris, devant l’ampleur du scandale Epstein, qui implique une bonne partie des « élites françaises », les deux consignes données par les patrons. D’abord, un bouc émissaire qu’on va copieusement massacrer pour donner le change. Ça tombe sur Jack Lang, caricature de la pourriture socialiste, qui devrait faire l’affaire. Ensuite on va remettre 100 balles dans le bastringue du « célérusses » et lancer une diversion géante, avec les médias du service public en première ligne, accompagnés en second rideau de la presse oligarchique subventionnée. Histoire de corser le roman « d’Epstein complot russe », on va raconter que ledit complot (et mondial hein le complot faut pas croire) est dirigé contre le grand leader à nous qu’on a, le soleil dans notre cœur, le mari de Brigitte Macron. C’est grotesque, les moujiks le considèrent comme un pitre et sa nullité qui conduit la France à la ruine les arrange. Ils ne sont vraiment pas pressés qu’on en change. Mais c’est pas grave, ce baratin ça permet de mettre des belles photos de Macron en mode grand leader justement, les mâchoires serrées regardant l’horizon. Plus grotesque tu meurs.

