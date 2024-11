L’Occident et l’Ukraine : les raisons de « l’étrange défaite ».

Comment un Occident qui se pensait tout-puissant et irrésistible a-t-il pu subir la défaite à laquelle il est désormais confronté ? Les États-Unis, les membres du G7, l’OTAN, l’Union, mettant bruyamment baïonnette au canon se sont lancés imprudemment en Ukraine dans une guerre contre la Russie. Dont quiconque voulait bien se pencher sur le réel tel qu’il apparaissait, savait bien qu’elle n’était pas gagnable. Comment les dirigeants des pays théoriquement les plus riches, les plus développés, les mieux éduqués, persuadés d’être les meilleurs ont-ils pu tomber aussi stupidement dans le piège qui leur était tendu ? Et comment expliquer qu’ils continuent à s’agiter, à gesticuler comme des animaux pris dans un marécage, continuant à s’enfoncer et à amener tout l’Occident à une défaite qui va signer la fin de la « globalisation » comme forme moderne de sa domination ?

Aurélien, que nous avons déjà publié ici, utilisant la méthode de Marc Bloch analysant la défaite française de 1940, en décortique les raisons.

Régis de Castelnau

J’ai écrit à plusieurs reprises sur le caractère irréel de la façon dont l’Occident aborde habituellement la crise en Ukraine et autour de l’Ukraine. Et sur la dissociation presque clinique du monde réel qu’il affiche dans ses paroles et ses actions. Pourtant, alors que la situation se détériore et que les forces russes avancent partout, il n’y a aucun signe réel que l’Occident revienne enfin à la réalité dans sa compréhension, et il est fort probable qu’il n’apprendra rien, et continuera à vivre dans sa réalité alternative construite jusqu’à ce qu’il en soit traîné dehors par la force.

Il est vrai que certains penseurs audacieux et avant-gardistes de l’Ouest commencent à s’interroger sur la nécessité de négociations, même si elles sont aux conditions de l’Occident. Ils ont commencé à accepter qu’une partie du territoire ukrainien de 1991 devra peut-être être considérée comme perdue, ne serait-ce qu’à court terme. Peut-être, pensent-ils, y aura-t-il une zone démilitarisée à la coréenne en place, garantie par des troupes neutres, jusqu’à ce que l’Ukraine puisse être reconstruite pour reprendre l’offensive. Et puis ils regardent la carte des avancées russes, et ils regardent la taille et la puissance des deux armées, et ils regardent la taille et l’état de préparation des forces de l’OTAN et basculent dans le désespoir.

Mais en fait, non : renoncez à cette dernière phrase. Ils ne regardent pas, et s’ils le faisaient, ils ne seraient pas vraiment capables de comprendre ce qu’ils voient de toute façon. Le « débat » (si on peut l’appeler ainsi) en Occident exclut largement les facteurs de la vie réelle. Il se déroule à un niveau normatif élevé, où certains faits et vérités sont simplement supposés. Pourquoi en est-il ainsi, et quelles en sont les conséquences, ce sera le sujet de la première partie de cet essai. Et ensuite, parce que ces sujets sont intrinsèquement complexes, je continuerai à expliquer comment les comprendre aussi simplement que possible.

Les facteurs de l’aveuglement politique

Nous commencerons par quelques considérations pratiques de sociologie et de psychologie politiques. La première est que la politique est l’exemple classique du phénomène des coûts irrécupérables en action. Plus vous continuez dans une ligne de conduite, aussi stupide soit-elle, moins vous êtes disposé à la changer. Le changer serait interprété comme une reconnaissance d’erreur, et la reconnaissance de l’erreur est la première étape de la perte de puissance. Dans ce cas, la vieille défense (« personnellement, j’ai toujours eu des doutes… ») ne va tout simplement pas passer, en donnant gratuitement les termes psychopathiques avec lesquels les dirigeants occidentaux se sont exprimés sur la Russie.

Le second est l’absence de toute alternative articulée. (« Alors, Monsieur le Premier ministre, que pensez-vous que nous devrions faire à la place ? ») Le simple fait de ne pas comprendre la dynamique d’une crise signifie que vous êtes impuissant à proposer une solution sensée à celle-ci. Il vaut mieux rester avec un navire en perdition dans l’espoir d’être secouru que de sauter à l’eau à l’aveuglette. En pensant que peut-être un miracle se produira.

Le troisième concerne la dynamique de groupe, dans ce cas la dynamique des nations. Dans une situation de peur et d’incertitude comme celle que nous connaissons aujourd’hui, la solidarité en vient à être considérée comme une fin en soi, et personne ne veut être accusé « d’affaiblir l’Occident » ou « de renforcer la Russie ». Si vous devez vous tromper, il vaut mieux autant que possible, se tromper en compagnie du plus grand nombre.. Il y a d’énormes facteurs dissuasifs à être le premier à suggérer que les choses semblent peut-être assez sombres, et en tout état de cause, qu’allez-vous proposer à la place ? Les chances qu’une trentaine de nations soient en mesure de se mettre d’accord sur une approche différente de celle actuelle sont effectivement nulles. Ce qui n’aide pas le fait que les États-Unis, qui pourraient autrement donner l’exemple, sont politiquement paralysés jusqu’au printemps de l’année prochaine.

Le quatrième concerne l’isolement et la pensée de groupe. Tout le monde dans votre propre gouvernement, tous ceux à qui vous parlez dans d’autres gouvernements, tous les journalistes et experts que vous rencontrez disent la même chose : Poutine ne peut pas gagner, la Russie subit des pertes massives, nous devons reconstruire l’Ukraine, Poutine a peur de l’OTAN et bla bla bla, et bla bla bla. Partout où vous vous tournez, vous recevez les mêmes messages, et votre personnel rédige les mêmes messages pour que vous les transmettiez aux autres. Comment pourriez-vous ne pas finir par supposer que tout cela est vrai ?

Ce sont ce que nous pourrions appeler des facteurs de fonctionnement permanent en politique, communs à toute crise. Mais il y a aussi un certain nombre de facteurs spéciaux à l’œuvre dans cette crise particulière qui me semblent évidents, mais dont je n’ai pas beaucoup parlé. Examinons-en quelques-uns.

Une génération de politiciens idiots

Pour commencer, la génération actuelle de politiciens occidentaux est particulièrement incapable de comprendre et de gérer des crises de haut niveau de quelque nature que ce soit. La classe politique occidentale moderne – le Parti comme je l’appelle – ressemble de plus en plus au parti au pouvoir dans un État à parti unique. C’est-à-dire que les compétences qui mènent au succès sont celles de l’avancement dans l’appareil du Parti lui-même : grimper sur le poteau graisseux et poignarder dans le dos ses rivaux. Même la gestion d’une crise purement nationale – comme nous l’avons vu pendant le Brexit, ou comme nous le voyons maintenant en France et en Allemagne – est en fait au-delà de leurs capacités, sauf peut-être la capacité de tourner une crise à leur avantage politique personnel. Le résultat est qu’ils sont complètement submergés par la crise ukrainienne, qui est d’une ampleur et d’un type qui se produisent peut-être une fois toutes les deux générations. Le fait qu’il s’agisse également d’une crise multilatérale signifie qu’elle nécessite idéalement des compétences avancées en gestion politique juste pour s’assurer que les choses ne s’effondrent pas, et ils n’en ont même pas. À son tour, le recours toujours croissant à des « conseillers » liés à la fortune personnelle de l’homme politique concerné signifie à la fois que les conseils professionnels sont de plus en plus exclus et que les conseillers professionnels sont souvent sélectionnés et promus parce qu’ils sont prêts à donner les conseils que les politiciens veulent.

Jusqu’ici, tout va bien. Mais nous sommes aussi confrontés ici à une crise sécuritaire, et nos classes politiques et leurs parasites ignorent complètement comment faire face à de telles crises, ni même comment les comprendre. Pendant la guerre froide, les gouvernements ont été contraints d’être régulièrement confrontés à des questions de sécurité : souvent, il s’agissait aussi de questions de politique intérieure. Les questions de sécurité étaient également objectivement importantes, car l’Est et l’Ouest se regardaient l’un l’autre de l’autre côté d’une frontière militarisée, la possibilité d’un anéantissement nucléaire n’étant jamais très loin. Rien de tout cela n’est vrai maintenant. Les sommets de l’OTAN ont toujours lieu, bien sûr, mais jusqu’à récemment, ils ont été consacrés aux déploiements de maintien de la paix, aux opérations de contre-insurrection en Afghanistan et à la succession sans fin de nouveaux membres et d’initiatives de partenariat. Jusqu’à présent, aucune décision fondamentale de sécurité n’a été nécessaire dans la vie politique d’un dirigeant actuel d’un pays de l’OTAN (ou de l’UE).

C’est d’autant plus regrettable qu’une crise de sécurité est une chose très complexe et implique toute une série de niveaux, allant de la politique à l’armée/tactique. Et une crise de sécurité est à peu près impossible à gérer au niveau multilatéral : le seul exemple comparable auquel je peux penser est la crise du Kosovo de 1999, lorsqu’une OTAN beaucoup plus petite a effectivement cessé de fonctionner après la première semaine, et a failli s’effondrer complètement.

J’ai déjà souligné que l’OTAN n’a pas de stratégie pour l’Ukraine, ni de véritable plan opérationnel. Il n’a qu’une série d’initiatives ad hoc, collées ensemble par de vagues aspirations sans rapport avec la vie réelle, et par l’espoir que quelque chose se produira. En retour, cela s’explique par le fait qu’aucun pays de l’OTAN n’est dans un meilleur état : nos dirigeants politiques occidentaux actuels n’ont jamais eu à développer ces compétences. Mais c’est en fait pire que cela : sans avoir développé ces compétences, sans avoir de conseillers qui ont développé ces compétences, ils ne peuvent pas vraiment comprendre ce que font les Russes, comment et pourquoi ils le font. Les dirigeants occidentaux sont comme des spectateurs qui ne connaissent pas les règles des échecs ou du Go qui essaient de déterminer qui gagne.

Aujourd’hui, on ne s’attend pas à ce que les dirigeants occidentaux soient eux-mêmes des experts militaires. Il est courant de se moquer des ministres de la Défense sans expérience militaire, mais c’est se méprendre sur le fonctionnement de la défense dans une démocratie, et d’ailleurs sur le fonctionnement d’une démocratie elle-même. Permettez-moi de mettre mon chapeau de professeur pendant un moment, et d’expliquer cela.

Une infirmité à définir des objectifs stratégiques

Les gouvernements ont des politiques à différents niveaux. L’une de ces politiques sera une politique de sécurité nationale, qui à son tour servira de base à des politiques plus détaillées dans des domaines subordonnés : dans ce cas, la défense. Traditionnellement, ces politiques sont gérées par des ministères, dirigés par des personnalités politiques ou des personnes nommées, qui ont des conseillers et, dans la plupart des cas, des organisations opérationnelles pour transformer la politique en activité réelle sur le terrain. Dans le cas du ministère de l’Éducation, les unités opérationnelles sont les écoles et les universités. Dans le cas du ministère de la Défense, il s’agit des forces armées et des établissements spécialisés dans la défense. On ne s’attendrait pas plus à ce qu’un ministre de la Défense soit un ancien soldat qu’un ministre de l’Éducation ne soit un ancien enseignant ou, d’ailleurs, qu’un ministre des Transports soit un ancien conducteur de train. La responsabilité d’un ministre est d’élaborer et d’appliquer des politiques dans le cadre stratégique plus large du gouvernement, et de gérer le budget et le programme de sa région.

Il est donc de la responsabilité de la direction politique – y compris normalement le chef de l’État ou du gouvernement – de dire quel est réellement l’objectif stratégique de toute opération militaire, et de définir une situation (l’« état final ») où cet objectif aura été atteint. Si cela n’est pas fait, la planification et les opérations militaires sont inutiles, quelle que soit la qualité de vos forces et la destruction de votre armement, parce que vous ne saurez pas vraiment ce que vous essayez de faire, et donc vous ne serez pas en mesure de dire si vous l’avez fait. C’est là, et non par manque de connaissances militaires, le problème fondamental des dirigeants politiques occidentaux aujourd’hui. En effet, il vaudrait mieux les appeler « managériales », car ils n’ont aucune aspiration à diriger. Ce ne sont que des violoneux et des bodgers formés au MBA, pour qui le concept d’un objectif stratégique au vrai sens du terme n’a fondamentalement aucun sens. Au lieu d’objectifs stratégiques réels, ils ont des slogans et des résultats fantaisistes. Après tout, il est évident que les objectifs stratégiques fixés par le gouvernement doivent être réellement réalisables, sinon il est inutile de les poursuivre. Ils doivent également être suffisamment clairs pour qu’ils puissent être transmis à l’armée pour qu’elle puisse élaborer un plan opérationnel visant à atteindre « l’état final ». Et en outre, les dirigeants politiques doivent définir les contraintes et les exigences dans lesquelles les militaires doivent travailler. Parce que les dirigeants occidentaux et leurs conseillers ne savent pas comment faire, ils ne peuvent pas non plus comprendre ce que font les Russes.

Après cela, bien sûr, vous avez besoin d’une couche politico-militaire capable de faire de la planification opérationnelle, et donc de répondre à une série de questions telles que : quels résultats militaires permettront d’atteindre l’état final politique ? Comment y arriver ? De quelles forces aurons-nous besoin ? Comment doivent-ils être structurés et équipés ? Comment faire face aux impératifs et aux limites politiques ? Bien que ces questions soient génériques et que l’on puisse soutenir qu’elles s’appliquent même aux opérations de maintien de la paix, elles s’appliquent évidemment avec de plus en plus de force à mesure que les opérations deviennent plus importantes et plus exigeantes.

Et c’est là le problème essentiel. La guerre en Ukraine implique des forces d’un ordre de grandeur supérieur à celles envoyées en opération par n’importe quel pays occidental depuis 1945. En effet, on peut affirmer que la seule fois où des forces de taille comparable ont été déployées en Europe est entre 1915 et 1918, puis à nouveau en 1944-45. Les armées européennes ont certainement étudié ces campagnes à une certaine époque, mais avec le temps, elles sont devenues des exemples historiques, et non des leçons à tirer applicables. Et la planification de 1950 à 1990 était pour une guerre défensive courte qui deviendrait probablement nucléaire. On peut se demander s’il y a vraiment quoi que ce soit dans l’histoire militaire occidentale récente qui aiderait les commandants d’aujourd’hui à vraiment comprendre ce qu’ils voient.

Ils n’ont pas non plus d’expérience professionnelle récente. Il est également devenu à la mode de se moquer des commandants militaires occidentaux, mais à bien des égards, c’est injuste. En temps de paix, le rôle des hauts dirigeants militaires n’est que partiellement de se préparer à la guerre. Il y a aussi mille autres questions liées aux budgets, aux programmes, aux questions de personnel, aux contrats, à la taille et à la forme futures de l’armée, et bien d’autres. Les hauts responsables militaires doivent être capables de comprendre toutes ces questions et de traiter avec les dirigeants politiques, les diplomates, les fonctionnaires et leurs homologues dans d’autres gouvernements, ainsi qu’avec le parlement et les médias. Il est évident qu’en temps de paix, on n’a pas tendance à choisir un chef de l’Armée simplement parce qu’il a des compétences présumées en matière de combat, si cette personne est une personne abrasive qui se dispute toujours avec le ministre.

C’est pourquoi il est presque universellement le cas que les commandants militaires sont remplacés en bloc au début d’une guerre. Certains commandants peuvent s’avérer être des combattants naturels et d’autres non. Les changements de personnel généralisés sont donc fréquents car la tâche est très différente : nous l’avons vu avec l’armée russe depuis 2022. De même, une armée en temps de paix dans son ensemble prend du temps pour s’adapter à une armée de guerre. Le problème des experts occidentaux, c’est qu’ils observent ce processus de loin, sans le parcourir eux-mêmes. Des armées qui ne connaissent encore que des modes de fonctionnement en temps de paix tentent de comprendre les activités des armées qui sont complètement passées à la guerre.

Enfin, les spécialistes militaires occidentaux sont limités par leurs propres expériences. Imaginez que vous êtes le chef des opérations dans un pays occidental de taille moyenne. Vous vous êtes enrôlé dans l’armée dans les années 1990, alors que les derniers officiers supérieurs qui avaient connu la guerre froide prenaient leur retraite. Vous avez participé à des opérations de maintien de la paix et à quelques déploiements en Afghanistan. La plus grande unité que vous ayez jamais commandée en opération est un bataillon (disons 5 à 600 personnes) et la dernière fois que vous avez été pris sous le feu, vous étiez commandant de compagnie. Comment peut-on raisonnablement s’attendre à ce que vous saisissiez les mécanismes et les complexités de la manœuvre d’armées fortes de centaines de milliers de personnes, le long de lignes de contact longues de centaines de kilomètres, et que vous compreniez ce que font les commandants impliqués et comment ils pensent ? Vous vous concentrerez inconsciemment sur les choses que vous pouvez comprendre, à l’échelle à laquelle vous pouvez les comprendre. Vous vous concentrerez inévitablement sur les détails (quelques chars détruits ici, une nouvelle variante d’artillerie déployée là-bas) plutôt que sur la vue d’ensemble.

Tout cela me semble expliquer plusieurs choses, dont le caractère curieusement épisodique des initiatives ukrainiennes. Certaines d’entre elles ont été clairement suggérées par l’Occident, d’autres par une classe politique ukrainienne très occidentalisée et qui pense en termes occidentaux. (Ironiquement, l’armée est probablement plus réaliste et plus capable de saisir la situation dans son ensemble.) Mais il y a eu très peu de sens d’une stratégie à long terme, ou même d’une réflexion. Prenez les attaques sur le pont vers la Crimée, par exemple. Qu’étaient-ils censés accomplir exactement ? Désormais, les réponses telles que « envoyer un message à Poutine », « compliquer la logistique russe » ou « améliorer le moral à la maison » ne sont pas autorisées. Ce que je voudrais savoir, c’est ce qui devrait suivre, en termes concrets ? Quels sont les résultats tangibles de ce « message » ? Pouvez-vous garantir qu’il sera compris ? Avez-vous envisagé d’éventuelles réactions russes et qu’allez-vous faire alors ? Supposons, encore une fois, que vous compliquiez la logistique russe ? Quel sera le résultat direct, et dans quelle mesure il sera facile pour les Russes de contourner le problème. (Réponse, équitablement.)

Les dirigeants politiques et militaires occidentaux n’ont pas de réponse à ces questions, parce qu’ils n’ont pas de stratégie et ne comprennent pas vraiment ce qu’est une stratégie. Ce qu’ils ont, c’est l’habitude constante de proposer des idées intelligentes et génératrices de publicité, déconnectées les unes des autres, mais qui sonnent toutes bien à ce moment-là. D’une manière générale, ils reflètent la « logique » suivante.

faire quelque chose qui humilie la Russie.

Le miracle se produit.

changement de gouvernement à Moscou et fin de la guerre.

Et je n’exagère pas. C’est toute la « planification stratégique » dont l’Occident est capable, et tout ce dont il a toujours été capable. J’ai déjà souligné la nécessité de séparer les aspirations de la stratégie. Pendant une bonne vingtaine d’années, d’importants éléments constitutifs des gouvernements occidentaux ont eu l’aspiration de chasser Poutine du pouvoir et de créer d’une manière ou d’une autre un gouvernement « pro-occidental » à Moscou. De temps à autre, ils ont mis au point des initiatives déconnectées — des sanctions, par exemple — qui, selon eux, pourraient faire avancer les événements dans cette direction. Mais la plupart du temps, ce n’est que de l’espoir, ourri par la croyance qu’aucun dirigeant « anti-occidental » ne peut jamais être représentatif de son peuple, et ne durera donc pas très longtemps de toute façon. Mais cette approche ignore les questions les plus fondamentales de la stratégie : quel est l’état final clairement défini que vous recherchez, comment allez-vous l’atteindre précisément et est-ce effectivement réalisable ? Parce que si vous ne pouvez pas répondre à ces questions, alors toute planification « stratégique » est inutile. En ce qui concerne la dernière question, n’importe quel expert militaire vous dira que même si les militaires peuvent créer les conditions pour que des développements politiques se produisent, ils ne peuvent pas les faire se produire. La relation réelle entre les deux est très complexe. Rappelons qu’en 1918, l’armée allemande, durement touchée par la stratégie d’usure des Alliés, battait en retraite mais toujours sur le sol allié, et que les armées alliées avançant depuis les Balkans étaient encore bien en dehors du territoire allemand. Ce qui a mis fin à la guerre plus tôt que prévu, c’est une dépression nerveuse dans le haut commandement allemand.

La définition d’un « état final recherché » sérieux complètement absente

Et l’Occident ne peut pas répondre à ces questions. L’état final est vaguement défini comme « Poutine est parti », le mécanisme est une « pression » de nature mal définie, et l’idée qu’un gouvernement « pro-occidental » émergera n’est qu’un article de foi. Ainsi, même si une « stratégie » pouvait être construite à partir de ces fragments, elle n’aurait aucune chance de fonctionner. D’où la nature essentiellement réactive des actions occidentales. J’ai déjà parlé du cycle de Boyd, de l’observation, de l’orientation, de la décision et de l’action. Celui qui peut contourner ce cercle plus rapidement et « entrer » dans le cycle de Boyd de l’ennemi, contrôle le développement de la bataille ou de la crise. C’est essentiellement ce que font les Russes (qui comprennent de telles choses) depuis le début de la crise, bien avant 2022.

À l’inverse, l’Occident, confondant de vagues aspirations avec une stratégie réelle, n’a pas compris ce que les Russes essaient de faire, et a traité chaque revers russe, ou revers présumé, comme un pas sur la voie de la victoire sans regarder la situation dans son ensemble. Prenons un exemple simple. Dès le début de la guerre, la stratégie russe a été d’apporter des changements politiques spécifiques en Ukraine en dégradant et en détruisant les forces ukrainiennes, supprimant ainsi la capacité de l’Ukraine à résister aux exigences politiques russes. Une fois que l’Occident s’est impliqué, cette stratégie, bien que la même dans l’ensemble, a été nuancée pour inclure la destruction de l’équipement fourni par l’Occident et, dans une certaine mesure, des unités formées par l’Occident. (Bien que ces derniers, sans les premiers, n’étaient pas une menace.) Deux choses en découlaient.

La première était que la réduction de la capacité de combat ukrainienne à des conditions favorables aux Russes était indépendante du flux et du reflux plus larges de la bataille. Détruire l’équipement stocké était peut-être mieux que de détruire cet équipement au combat. Il valait mieux détruire les munitions stockées que de les détruire une fois qu’elles étaient déployées en unités. Aujourd’hui, en général, les défenseurs dans un conflit militaire ont moins de victimes que les attaquants. Si votre objectif est de détruire la puissance de combat de votre ennemi, surtout si vous savez qu’il sera difficile et coûteux pour lui de la remplacer, alors il est plus logique de laisser l’ennemi vous attaquer, où il perdra plus de ressources que vous. Si vous disposez d’une industrie de défense fonctionnelle et de réserves suffisantes de main-d’œuvre et d’équipement, c’est sans aucun doute la meilleure stratégie, et elle a été pratiquée par les Russes en 2022-23. Mais l’Occident semble incapable de comprendre cela, et a massivement surinterprété les retraits stratégiques russes comme des défaites écrasantes qui allaient bientôt « faire tomber Poutine ».

La seconde est que, dans la mesure où la Russie a des objectifs territoriaux, il est préférable de dégrader les forces ukrainiennes au point qu’elles ne puissent plus défendre leur territoire et qu’elles doivent se retirer de manière préventive ou après une défense superficielle, plutôt que d’organiser des attaques délibérées pour s’emparer de territoires. Les Russes disposent de toute une série de technologies qui leur permettent d’attaquer les forces ukrainiennes depuis une position très éloignée de la ligne de contact. Ils peuvent ainsi détruire progressivement la capacité ukrainienne à tenir le terrain sans avoir à risquer leurs propres troupes et équipements dans des attaques directes. Au cours des derniers mois, nous avons constaté que cette étape est effectivement atteinte et que les Russes progressent assez rapidement dans certains domaines clés. Mais l’Occident, qui est obsédé par le contrôle du terrain comme indice de succès, ne peut pas comprendre cela, ayant oublié comment la guerre à l’Ouest s’est terminée en 1918, alors que les gains territoriaux alliés étaient encore assez modestes.

Pour être juste (en supposant que l’on veuille être juste), ces questions sont très complexes : pas plus complexes, peut-être, que la neurochirurgie ou la fiscalité des multinationales, mais pas moins complexes non plus. Ils nécessitent des années d’étude et d’expérience, ainsi qu’une volonté de maîtriser des concepts étranges et parfois contre-intuitifs. L’esprit libéral occidental n’a jamais voulu faire cela : son idéologie de l’individualisme radical est incompatible avec la discipline et l’organisation, et sa recherche de la satisfaction instantanée est incompatible avec toute planification à long terme et sa mise en œuvre soigneuse. En représailles, il aime rejeter l’armée comme étant stupide et belliciste. Lorsque le libéralisme a été contraint par d’autres forces religieuses ou politiques, tout cela était moins évident, mais avec l’émancipation du libéralisme de tout contrôle sur la dernière génération et sa domination de la vie politique et intellectuelle, les sociétés occidentales ont maintenant pratiquement perdu la capacité de comprendre les conflits et l’armée. Il est frappant, en effet, de constater que la plupart du personnel militaire occidental est encore recruté parmi les éléments les plus conservateurs et traditionnels de la société où le libéralisme a eu moins d’impact, et non parmi les élites urbaines libérales.

En route vers une nouvelle « étrange défaite »

Depuis le XIXe siècle, et en particulier dans les pays anglo-saxons, l’esprit libéral a oscillé entre l’aversion et le dédain pour l’armée en temps normal, et les demandes paniquées pour son utilisation en période de crise, ou lorsque les normes libérales doivent être appliquées quelque part. La propagation de la mentalité libérale dans des pays comme la France, qui a toujours été fière de son armée, a produit une classe politique et médiatique européenne largement incapable de comprendre les questions militaires. Les libéraux américains, pour autant que je puisse voir, oscillent eux-mêmes entre la peur de l’armée et la citation sans fin des avertissements du rédacteur de discours d’Eisenhower sur le complexe militaro-industriel, et les demandes d’utilisation de l’armée pour faire respecter leurs normes. (Les remarques d’Eisenhower étaient, bien sûr, un cliché de l’époque : elles n’avaient rien d’original.)

Le résultat est une classe qui prend des décisions et influence qui n’a aucune idée réelle de la stratégie et du conflit, et se contente de répéter des mots et des phrases qu’elle a entendus quelque part, comme des incantations magiques. Une minute, des « F16 » (quels qu’ils soient précisément) sauveront la mise, la minute suivante, des « frappes en profondeur » vont faire tomber Poutine.

Ainsi, par exemple, il est impossible pour une société élevée dans la livraison juste à temps et les achats impulsifs sur Amazon de comprendre l’importance de la logistique et la nature de la guerre d’usure que mènent les Russes. Si vous regardez une carte et que vous essayez de la comprendre (je sais !), vous pouvez voir que les forces ukrainiennes se battent au bout de très longues lignes d’approvisionnement, notamment pour l’équipement et les munitions occidentaux, alors que les Russes ne sont qu’à quelques centaines de kilomètres, tout au plus, de leurs frontières. La consommation de carburant des véhicules blindés lourds est mesurée en gallons par mille, et même s’ils peuvent être livrés à la zone d’opérations par train ou par transporteur (ce qui a ses propres problèmes), ils consomment des quantités effrayantes de carburant, qui doivent tous être apportés, dangereusement et à grands frais, dans la zone opérationnelle. Ils tombent également en panne, nécessitent de nouvelles chenilles et de nouveaux moteurs et une réserve inépuisable de munitions, qui doivent toutes être acheminées vers l’avant. Ainsi, les chars Leopard ne sont pas simplement téléportés dans la zone de combat, et lorsqu’ils sont endommagés, ils doivent être renvoyés en Pologne pour être réparés. Et à peu près tous les aspects des opérations militaires nécessitent de l’énergie électrique : oui, même les opérations de drones.

Les Russes le savent bien sûr, et ont ciblé les systèmes de production et de distribution d’électricité, les ponts et les nœuds ferroviaires, les sites de stockage de munitions et de logistique, les concentrations de troupes et les zones d’entraînement. Mais ils ne capturent pas de grandes quantités de territoire avec des poussées blindées audacieuses, donc les Ukrainiens doivent gagner, n’est-ce pas ? Pourtant, les chars sans carburant ni munitions, ou dont les moteurs sont en panne, sont inutiles, et une fois que les forces ukrainiennes sont isolées opérationnellement de leurs lignes d’approvisionnement, ce n’est qu’une question de temps avant qu’elles ne perdent leur capacité de combat et ne doivent se rendre ou s’enfuir. C’est ce qui semble se passer actuellement autour de Koursk. Et si vous menez une guerre d’usure et que vos stocks et vos capacités de réapprovisionnement sont supérieurs à ceux de votre ennemi, vous voulez que votre ennemi épuise ces stocks le plus rapidement possible. Alors pourquoi ne pas envoyer, par exemple, un grand nombre de drones bon marché qui peuvent être remplacés, pour absorber un grand nombre de missiles défensifs qui ne le peuvent pas ? Mais c’est trop pour que la plupart des experts occidentaux présumés puissent comprendre leurs neurones.

Bien sûr, la logique s’applique dans les deux sens. Il est difficile de croire qu’une personne disposant d’une cellule cérébrale fonctionnelle aurait jamais pensé que les Russes prévoyaient « d’occuper l’Ukraine », et encore moins en quelques jours. Dans la mesure où l’idée avait quelque chose de réel derrière elle, c’était un souvenir populaire de l’avancée rapide des forces américaines vers Bagdad en 2003, sans opposition et avec une suprématie aérienne totale. Un exemple pratique simple : une division mécanisée de l’OTAN (à l’époque où l’OTAN en disposait), avançant sans opposition, occupait environ 200 km de route et mettait plusieurs jours à s’organiser, à partir, à arriver et à se déployer en formations de combat. Et ce n’est qu’une division. L’idée de faire cela contre une armée aguerrie de deux à trois fois la taille de la force d’attaque, et de la battre en quelques jours, est plus que ridicule. Encore une fois, regardez la carte. Et pendant que vous y êtes, pensez aux cris hystériques actuels selon lesquels « Poutine veut envahir l’OTAN ». Tout ce que j’ai dit sur la difficulté pour l’OTAN d’aller vers l’Est s’applique aux Russes qui vont vers l’Ouest, s’ils sont assez fous pour envisager l’idée.

En supposant, pour les besoins de l’argumentation, que les Russes aient choisi Koursk comme point de départ, il y a environ 2000 kilomètres jusqu’à Berlin, ce qui est le premier objectif vaguement plausible auquel je peux penser. (Oh, ils devraient aller en Pologne pour y arriver.) Juste pour vous donner une idée, pendant la guerre froide, le groupe de forces de l’Union soviétique en Allemagne était fort d’environ 350 000 hommes, complétés par des réservistes rappelés en cas d’urgence. Ils auraient attaqué les forces de l’OTAN en Allemagne, mais ils n’étaient que le premier échelon et on s’attendait à ce qu’ils soient anéantis. Deux autres échelons les suivront donc. La distance totale à parcourir était de quelques centaines de kilomètres. Pour autant que nous le sachions, la soumission et l’occupation de l’Europe occidentale auraient nécessité peut-être un million d’hommes dans des unités de combat, sans parler des flancs occidentaux et de pays comme la Turquie. C’était dans le contexte d’une lutte existentielle, impliquant probablement des armes nucléaires, dont une Russie victorieuse mettrait une génération à se remettre. Nous en sommes un peu loin pour le moment.

Je pense que ce que nous voyons, ainsi qu’une ignorance délibérée coupable, est le début d’une prise de conscience tenace que l’OTAN n’est pas forte mais faible, que l’équipement de l’OTAN est médiocre, que parler d’« escalade » n’a aucun sens en l’absence de quelque chose pour escalader, et que si les Russes se sentaient si enclins, ils pourraient faire beaucoup de mal à l’Occident. Mais même là, les experts occidentaux sont coincés dans des récits de guerre blindée et de conquête territoriale. Les Russes n’ont pas besoin de faire ça, bien sûr. Avec leur technologie de missiles, que l’Occident a constamment ignorée et minimisée, ils peuvent semer le désordre dans n’importe quelle ville du monde occidental, et aucun État occidental n’est en mesure de répondre. Bien sûr, les Russes, qui comprennent ces choses, se rendent compte qu’ils n’ont pas besoin d’utiliser ces missiles : l’effet de levier psychologique qu’ils ont du simple fait de les posséder fera très bien l’affaire. Ironiquement, je pense que les Ukrainiens comprennent ces choses, mieux que leurs supposés mentors de l’OTAN. Leur héritage soviétique et l’armée nombreuse qu’ils ont conservée leur ont donné une conscience de la façon dont les opérations à grande échelle sont menées aux niveaux politique et stratégique, même si, depuis lors, elles ont été prises par l’OTAN

L’historien français et martyr de la Résistance Marc Bloch, qui a combattu dans la bataille de France en 1940, a écrit un livre à ce sujet, publié seulement à titre posthume, après la guerre, intitulé L’Étrange défaite, dans lequel il a tenté d’expliquer ce qui s’était passé. Sa conclusion centrale était que l’échec était intellectuel, organisationnel et politique : les Allemands ont utilisé un style de guerre plus moderne auquel les Français ne s’attendaient pas et ne pouvaient pas faire face. Le temps a nuancé cette conclusion : les tactiques allemandes étaient certainement innovantes, impliquant des unités blindées rapides et à pénétration profonde et une coopération étroite avec les avions, mais elles étaient également extrêmement risquées et nécessitaient beaucoup de chance pour réussir. Mais Bloch avait raison de dire que les Allemands avaient développé un style de guerre, dicté par la nécessité d’éviter les longues guerres, auxquelles il n’y avait pas de contre-attaque à l’époque, et qui posait des problèmes inattendus et, pendant une période insoluble, au défenseur.

Il y a quelque chose dans l’incompréhension hébétée de la classe politique et militaire française et du peuple lui-même, à l’été 1940, qui semble très pertinent aujourd’hui. La défaite de l’Occident – qui n’est même pas encore reconnu comme tel – est à la fois intellectuelle, organisationnelle et politique.

Les classes dirigeantes de l’Occident semblent n’avoir aucune idée de ce qui leur est arrivé et pourquoi. Ni de ce qui risque de suivre.

