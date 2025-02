Ferrand confirmé par le RN, les raisons d’une infamie

J’AI DIT UNE CONNERIE ! Je mérite le goulag autogéré de Vierzon !

Alors comme ça, grâce au rassemblement national qui s’est courageusement abstenu, Richard Ferrand l’escroc socialiste prescrit des mutuelles de Bretagne a été confirmé comme président pour neuf ans du Conseil constitutionnel. À une voix de majorité, Emmanuel Macron remercie chaleureusement Marine Le Pen de lui avoir évité l’humiliation.

J’avais écrit ceci sur Twitter : « Quelles contreparties espèrent-ils ? Ils n’en n’auront aucune. »

J’ai réagi trop vite, j’avais complètement tort. La magouille est finalement évidente et la position du RN infâme à plusieurs titres.

• Tout d’abord, elle évite à Emmanuel Macron une défaite politique majeure qui l’aurait encore affaibli. L’intérêt national exige pourtant de le mettre hors d’état de nuire.

• Ensuite, le RN a évidemment négocié une contrepartie. Marine Le Pen est terrorisée par la décision du tribunal correctionnel qui doit intervenir bientôt et qui pourrait prononcer à son encontre une peine accessoire d’inéligibilité assortie de l’exécution provisoire. Or, dans une affaire qui concernait un élu local, celui-ci avait fait l’objet d’une telle mesure ce qui avait amené le préfet à prononcer sa démission d’office. L’élu a formé un recours devant les juridictions administratives et a soulevé une Question Prioritaire de Constitutionnalité, visant à faire déclarer inconstitutionnelle par le Conseil, le texte qui permet de prononcer l’exécution provisoire d’une peine pénale. Le principe est en effet en matière pénale les voies de recours sont suspensives. Cette QPC a été transmise et on est dans l’attente de la décision du Conseil. Le porte-parole du RN dans la commission qui a audité Richard Ferrand a précisé que celui-ci les avait rassurés. On imagine bien sur quoi porte le soulagement. Il n’y a pas d’autre explication possible à la faveur que le parti de Marine Le Pen vient d’offrir à Emmanuel Macron en confirmant son candidat.

• Enfin, le RN fait courir un risque sérieux aux institutions. Rappelons que la composition du Conseil est déjà très favorable au système Macron. Richard Ferrand s’est prononcé publiquement sur la possibilité d’un troisième mandat pour Emmanuel Macron. À l’évidence il ne serait pas possible d’obtenir une révision de la constitution en ce sens avant l’échéance de 2027. En revanche, la question a été débattue entre les constitutionnalistes l’été dernier, s’il démissionnait et ne terminait pas le mandat en cours, Emmanuel Macron pourrait-il se représenter ? En effet la Constitution ne parle pas de deux mandats successifs et donc certains ont prétendu que c’était possible. Mais avec la présence d’un conseil constitutionnel verrouillé par les macronistes, il y a un danger considérable. En effet Emmanuel Macron est capable de tout, c’est même à ça qu’on le reconnaît. Il pourrait démissionner en cours de son deuxième mandat, et se représenter à la nouvelle élection qui devrait être alors organisée. Et qui donc juge de la recevabilité des candidatures à l’élection présidentielle ? Le Conseil constitutionnel pardi ! Il reçoit les candidatures, étudie leur recevabilité et publie la liste de ceux qui remplissent les conditions. Il pourrait donc retenir l’interprétation selon laquelle Macron pourrait se représenter puisqu’il n’aurait pas fait deux mandats complets successifs. Or la liste du Conseil constitutionnel est une décision administrative déclarative et définitive émanant d’une autorité constitutionnelle et bénéficiant d’une immunité juridictionnelle directe. C’EST-À-DIRE QU’IL N’Y A AUCUNE VOIE DE RECOURS et que Macron pourrait participer à l’élection présidentielle. En ces temps de crise politique majeure que ce soit sur le plan interne ou sur le plan international une telle hypothèse serait envisageable qui spéculerait sur la peur et utiliserait le réflexe Castor comme celui qui a joué à la demande de la « gauche » en faveur de Macron aux législatives. En tout cas l’écarter dès aujourd’hui ne serait pas sérieux.

On va donc encore une fois féliciter le Rassemblement National qui avec sa petite saloperie, vient de sauver les fesses de Macron. Encore bravo !

Partager : Tweet



WhatsApp

Telegram



Imprimer



J’aime ça : J’aime chargement…