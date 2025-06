18 juin 1940 : un homme seul devant un océan

Le 11 juin 1940 le gouvernement français qui avait quitté Paris se réunissait à Tours et recevait la visite de Winston Churchill Premier ministre britannique depuis le 10 mai précédent. Qui voulait tout faire pour que la France reste dans la guerre et ne négocie pas une paix séparée. Croisant

dans les couloirs, Charles de Gaulle qui venait d’être nommé par Paul Reynaud sous-secrétaire d’État à la guerre et dont Churchill avait déjà eu l’occasion d’apprécier la fermeté, il lui lança : « l’homme du destin ? ». Formidable et véridique anecdote qui situe les deux personnages à l’altitude où ils résidaient.

Charles de Gaulle, disait : « un destin c’est la rencontre des circonstances et d’un grand caractère ».

Il en savait quelque chose. « A quarante-neuf ans, j’entrais dans l’aventure, comme un homme que le destin jetait hors de toutes les séries » écrivit-il plus tard à propos du 18 juin, avant d’ajouter « j’étais comme un homme seul devant un océan qu’il prétendait traverser à la nage ».

