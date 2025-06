La troisième guerre mondiale est en cours et c’est l’Occident qui l’a perdue

l’Occident qui l’a perdue

L’agression de l’Iran par l’État d’Israël, créant un état de guerre entre les deux pays provoque des réactions qui en disent plus sur ceux qui les émettent que sur la réalité de ce qui se passe.

Quelques petites considérations sur les incantations entendues dans l’infosphère qui témoignent malheureusement de l’incapacité des élites occidentales à comprendre ce qui leur arrive.

La troisième guerre mondiale a déjà commencé

Houlala houlala, il faut faire attention parce qu’il y a un risque de troisième guerre mondiale et qu’il ne faudrait surtout pas que ça arrive. Ah bon ? J’avais plutôt l’impression que la troisième elle avait déjà commencé, et depuis un bon moment. En fait, tout de suite après la chute de l’Union soviétique, la « guerre froide » est devenue une « guerre chaude » menée par l’hégémon. Soucieux de sa domination sans partage, il est parti en guerre contre les peuples qui n’étaient pas chauds pour la subir. Sauf que la guerre moderne, celle du XXIe siècle elle ne marche pas comme celles du XXe. (Les moujiks viennent de nous en faire une belle démonstration en Ukraine). Alors à quel moment, peut-on en fixer le début ? L’élargissement de l’OTAN ? La première guerre du Golfe ? L’agression de la Serbie ? L’agression de l’Irak ? L’agression de la Libye ? L’agression de la Syrie ? La conquête de l’Afghanistan ? Non en fait, la troisième guerre mondiale a commencé le 25 décembre 1991 quand le drapeau soviétique a été amené sur le dôme du Kremlin. Quel était l’objectif de cette guerre ? Tout simplement, la domination du monde par la globalisation néolibérale comme forme moderne de la domination de l’Occident dirigé par les États-Unis accompagnés de sa brochette de valets serviles.

