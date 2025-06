CONFLIT MONDIAL : VIDÉO N°95 :

ENTRETIEN AVEC BENOÎT PARÉ À PROPOS DE SON LIVRE : « CE QUE J’AI VU EN UKRAINE ».

Benoît Paré a été observateur de l’OSCE sur le territoire ukrainien entre le coup d’État du Maïdan et le mois de février 2022. Observateur privilégié du conflit débuté en février 2014 entre le pouvoir installé à Kiev et la population russophone du Donbass. Il a décidé d’écrire un ouvrage pour raconter son expérience et pour raconter ce que les médias occidentaux ont toujours refusé de relater. Soucieux qu’ils étaient de faire porter la responsabilité de cette guerre civile à la Russie et de nourrir ainsi le récit d’une guerre d’agression russe non provoquée. Son témoignage porte aussi sur la transformation du régime de Kiev, influencé par les néonazies, en dictature féroce.

SOMMAIRE :

• PRÉSENTATION DE BENOIT PARÉ : COMPÉTENCES, EXPÉRIENCES, ET DESCRIPTION DE LA MISSION

• TÉMOIGNAGE SUR LA FAÇON DONT SE DÉROULAIT LA MISSION : HIÉRARCHIE, MOYENS, LIMITES. 19:01

• LE RÉGIME DE KIEV, UNE DICTATURE FÉROCE. 44:58

• POURQUOI LA PUBLICATION DE VOTRE LIVRE AUJOURD’HUI ? QUEL EST VOTRE SENTIMENT SUR LES CAUSES DE LA GUERRE ? 1:14:44

