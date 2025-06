Pearl Harbour, les Japonais ont essayé. Ils ont eu des problèmes.

Grande séance de pignolage hier sur plateaux et réseaux. Tous les petits crétins ignorants s’activaient furieusement en relayant comme d’habitude la propagande de Kiev. Il ne manquait personne, des semis débiles autoproclamés experts, des ganaches de la deuxième section tapinant sur les chaînes d’info pour des passes de misère, en passant par les habituelles bonniches de plateau, sans oublier évidemment la mère maquerelle, jamais en retard d’une injure raciste.

Que se passait-il donc ?

Grande nouvelle ! Les ukrainiens avaient lancé une « attaque massive » contre les bases aériennes russes dans la profondeur du territoire, et détruit excusez du peu la moitié de la flotte stratégique de la Russie. Entre deux orgasmes on nous expliquait avec cette drôle de référence, qu’il s’agissait d’une formidable victoire de Zelensky avec « un Pearl Harbour infligé à la Russie ». Drôle de référence, parce que ceux qui ont un minimum de culture historique, savent que si à Pearl Harbour, effectivement les « Japonais ont essayé », le moins que l’on puisse dire c’est qu’après « ils ont eu des problèmes ». Ça n’a pas super bien fini et ils se sont quand même pris deux bombes atomiques sur la gueule.

Et puis dites donc, référence pour référence, l’opération clandestine avec cette vague de petits drones ne s’apparenterait-elle pas plutôt aux attaques kamikazes désespérées contre la flotte américaine juste avant la capitulation de Tokyo en 1945 ? On ne va pas discuter ici des rodomontades zelenskyenne, c’est sans intérêt. C’est une opération de communication qui n’aura aucune espèce de conséquence militaire.

En revanche rappeler qu’en 1945, les médias japonais prétendaient avoir coulé la moitié de la flotte américaine avec leurs attaques kamikazes. Qui avaient certainement causé des dommages, et tué quelques marins, mais elles n’ont en aucun cas affecté la capacité des forces américaines qui ont continué à bombarder le Japon pour terminer par Hiroshima et Nagasaki. Justement parce que le premier résultat de ces attaques kamikazes fut d’encourager le stéréotype du haut commandement américain selon lequel les Japonais étaient des sauvages sans respect pour la vie humaine – et pour les maîtriser il fallait les écraser, y compris avec l’arme atomique.

Comme par hasard, les autorités et les médias russes ont insisté sur le fait que cette opération n’avait pu être montée et réalisée qu’avec l’intervention des forces occidentales. Pas sûr qu’Ivan ne finisse pas par s’agacer. Alors on va rappeler à Mertz le successeur belliciste d’Adolf Hitler à la chancellerie allemande, ce que disait Otto von Bismarck un autre de ses prédécesseurs : « Ne touchez jamais à la Russie. Quoi que vous fassiez, ne vous opposez pas à elle. Car même quand elle semble faible, elle se relèvera toujours et vous brisera. Ne tentez jamais de prendre quelque chose aux Russes : tôt ou tard, ils reviendront le chercher. »

Quant à cet imbécile de Starmer il devrait méditer ce que disait le maréchal britannique Bernard Montgomery : « Sur la première page de tout manuel militaire, devrait impérativement figurer la formule : ne jamais marcher sur Moscou ».

On ne dira rien sur Macron, il ne compte pas.

Et puis à la petite bande d’excités : calmez-vous, reprenez votre souffle et n’oubliez pas d’apporter votre linge au pressing.

Partager : Tweet



WhatsApp

Telegram



Imprimer



J’aime ça : J’aime chargement…