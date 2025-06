Gaza : refuser le débat sur l’application de la Convention du 9 décembre 1948, c’est soutenir le génocide.

Dernier article publié sur Substack.

Face à la violence utilisée par le gouvernement Nétanyahou dans la bande de Gaza après le 7 octobre 2023, l’Afrique du Sud a déposé devant la Cour Internationale de Justice, une requête contre l’État d’Israël, accusé de perpétrer un génocide dans la bande de Gaza. La procédure de l’Afrique du Sud reposait sur l’application de la Convention internationale adoptée par l’assemblée générale des Nations unies le 9 décembre 1948 sur la prévention et la répression du crime génocide. Ratifiée par plus de 153 pays, dont Israël lui-même, cette convention définit la qualification du crime de génocide et les mesures à prendre pour le prévenir et le faire cesser…

SUITE…

https://regisdecastelnau.substack.com/p/gaza-refuser-le-debat-sur-lapplication

