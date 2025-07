Génocide de Gaza : « Car ils ont semé le vent, ils moissonneront la tempête. »

Mon Dieu, qu’avez-vous fait ?

Pendant des siècles, l’hébreu n’était plus utilisé comme langue parlée au quotidien. Depuis des centaines d’années, c’était principalement une langue liturgique, savante et écrite, utilisée comme le latin, pour la prière, les textes religieux, la philosophie et la poésie, mais pas pour la communication quotidienne.

Quand l’État d’Israël fut fondé en 1948, l’hébreu fut adopté comme langue officielle, aux côtés de l’arabe. Il devint la langue de l’administration, de l’armée, de la justice, de la presse, des médias, de l’enseignement, etc.

La renaissance de l’hébreu est le seul exemple connu d’une langue ancienne, longtemps considérée comme « morte », pourtant redevenue vivante et parlée aujourd’hui couramment par des millions de personnes, comme langue maternelle ou seconde langue.

Comment ne pas y voir un magnifique symbole de résurrection après la catastrophe européenne de la Shoah.

