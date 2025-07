Chroniques du fascisme déjà là, deuxième épisode : comment interdire le mot « génocide »

Je publie sur le média Substack un long article (40 000 signes…😃) à propos des manœuvres du lobby israélien visant à interdire l’usage du mot « génocide » à propos de ce qui se passe à Gaza.

Je le fais pour rappeler tout d’abord que le terme génocide est avant tout une catégorie juridique du droit international avant d’être un concept historique, éthique ou moral. Cette qualification a des conséquences juridiques, judiciaires et politiques. Vouloir en interdire l’usage revient à donner à Nétanyahou un sauf-conduit pour le massacre de Gaza.

Ensuite j’entends participer au nécessaire combat pour la liberté d’expression lourdement malmenée dans la France que Macron entraîne sur un chemin dangereux.

Enfin, à partir de ce que je pense être ma compétence juridique j’essaie de fournir les arguments juridiques nécessaires aux débats menés par ceux qui veulent préserver nos libertés.

C’est exactement ce type d’articles qui ont donné son titre à ce blog. Même si bien sûr, j’ai publié tout un tas d’autres choses.

Il s’agit d’un travail assez lourd, puisque que dans quelques jours je compléterai avec un texte (également trop long…) sur l’impasse juridique et politique où risquent de nous entraîner les lois mémorielles.

I) Le génocide est d’abord une catégorie juridique

Depuis le 7 octobre 2023, face à la violence de la réponse israélienne à l’agression militaire du Hamas, un débat furieux sur la nature de ce qui se passe à Gaza fait rage. Les soutiens de l’État d’Israël gouverné par Nétanyahou qualifient le massacre de « défense légitime ». Les soutiens de la cause palestinienne, massivement rejoints par l’opinion internationale le qualifient de génocide.

Sur le plan de la guerre de communication qui se déroule en surplomb de l’action militaire israélienne, cette question a une portée considérable. Et dans un Occident institutionnel qui laisse faire quand il ne soutient pas, gare à ceux qui soutiennent la thèse du génocide. L’accusation « d’antisémitisme » fuse immédiatement, jusqu’à l’académicien Alain Finkielkraut affirmant que « le simple usage du mot de génocide est lui-même anti-juifs ». La France se signale malheureusement dans ce domaine, par un soutien sans faille des horreurs. Qui trouve aussi son origine dans l’activisme des relais de l’État israélien en France.

Cette question de l’existence ou non d’un « génocide » à Gaza donne lieu à un affrontement où l’usage du mot de « génocide » est donc un enjeu politique considérable. Les soutiens de l’État d’Israël et de ce qu’il fait en Palestine revenant sans cesse sur cette question pour refuser cette qualification et justifier ainsi le massacre de Gaza. Jusqu’au président du CRIF, association jouant le rôle d’une ambassade israélienne bis, demandant dans un discours au Président de la République de mettre en place des outils de répression des critiques de la politique israélienne.

C’est maintenant une députée française des Français de l’étranger, élue dans une circonscription comprenant l’État d’Israël, et perçue d’abord et avant tout comme représentante d’un État étranger qui a saisi le Parlement d’une proposition de loi visant à réprimer la liberté de critique d’Israël.

Soutenu par Aurore Bergé ministre en exercice et infatigable relais en France des positions israéliennes, ce texte liberticide a donné lieu à des polémiques parfaitement fondées. La question étant de savoir si l’adoption et l’application de ce texte pénal ouvrirait la voie à une interdiction de l’utilisation terme de « génocide » pour qualifier ce qui se passe à Gaza.

Avant d’analyser la portée de cette proposition de loi, il convient de clarifier cette qualification. Qui est désormais, depuis l’adoption de la Convention internationale de 1948, une catégorie juridique. Avant que d’être historique, éthique ou morale.

Le Droit, international, saisi par ce qui se passe en Palestine.

