On sait depuis longtemps, c’est-à-dire depuis son indépendance au moment de la chute de l’URSS, que l’Ukraine est un des pays les plus corrompus du monde. Le régime ukrainien antérieur au coup d’état de Maïdan, qui connaissait l’alternance, était complètement vérolé. L’intervention américaine a évidemment aggravé le phénomène, les États-Unis faisant reposer leur occupation sur la corruption géante d’une bourgeoisie compradore. À tel point que même la presse occidentale avait fini par s’en émouvoir. Comme avec l’affaire des « Panama papers », où les preuves concernant les fortunes accumulées par Zelinsky abondaient. L’intervention russe de février 2022 a donné à ce phénomène des proportions absolument vertigineuses. Personne n’est aujourd’hui capable de tracer le versement et l’utilisation des sommes folles (environ 290 milliards de dollars !) déversées par l’Occident après la décision imposée à Zelinsky de poursuivre la guerre pour le compte de l’OTAN. Après l’arrivée de Donald Trump au pouvoir, on nous avait raconté l’histoire de ces « contrôleurs » dépêchés à Kiev pour tenter de réaliser l’audit permettant d’y voir un peu plus clair. Initiative rapidement tombée aux oubliettes. Probablement parce que si l’essentiel de l’argent a été volé par le gang qui dirige ce malheureux pays, il est évident qu’aux États-Unis les rétro-commissions ont dû fonctionner à plein.

Ukraine : la corruption de haut en bas

