Méconnaissance de ses ennemis et ignorance de qui il est, L’Occident-terminal résolument vers sa défaite

La réaction de l’ensemble de l’Occident à l’intervention russe en Ukraine à partir du 24 février 2022, le refus résolu du réel et les délires dans lesquels se complaisent depuis cette date les élites occidentales est finalement, un symptôme assez accablant de l’état dans lequel se trouve un Occident qui après la chute de l’Union soviétique se pensait éternel. Composées de crétins ignorants et incompétents, et d’ailleurs sélectionnées pour cela, lesdites élites ont décidé que le vent de l’Histoire ne leur était pas opposable. Et qu’il leur suffisait de décréter un réel imaginaire, et de s’y ébattre, pour conserver leur domination sur le monde.

En ce qui concerne la France, on peut légitimement se poser la question de savoir si, dirigée par un sociopathe puéril et dont le bloc au pouvoir se vautre depuis trois ans dans un délire guerrier inepte n’est pas finalement, le pire des élèves de la classe. Armé de son occidentalisme indécrottable, de sa culture de la soumission ce « bloc élitaire » semble incapable d’accéder au réel. En refusant de faire l’effort d’une analyse qui permettrait de s’abstraire des biais qui lui en donnent l’image de ce qu’il voudrait qu’il soit. C’est-à-dire en bon français de prendre ses désirs pour des réalités.

Pour mesurer l’ampleur de la catastrophe à laquelle nous conduit cette marche, on peut utiliser des précédents ou le système avait là aussi fait la preuve de ses limites. Prenons l’exemple de l’invasion soviétique de l’Afghanistan en décembre 1979. Nourris d’antisoviétisme et d’anticommunisme, les débats dans notre pays avaient fait rage. Ce fut un affrontement politique particulièrement dur. Pour en avoir un souvenir très précis, je peux témoigner que pourtant, jamais notre pays ne bascula dans de tels excès à base de stupidité et d’ignorance. Cela permet malheureusement le diagnostic consternant de ce que nous sommes devenus, et qui semble incurable.

Délires guerriers

