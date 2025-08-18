Gaza : « qu’avons-nous dans nos ventres, caché derrière nos apparences » ?

« Je vous propose une méditation de 10mn sur ces images du plus grand camp de concentration jamais mis en œuvre par l’homme. Sa particularité est d’avoir été bombardé quotidiennement pendant près de deux ans, sans jamais laisser la moindre chance aux Palestiniens qui le souhaitaient de quitter les lieux. Sans même leur donner l’opportunité de se nourrir normalement, et en les privant d’eau. C’est une première mondiale.

Certains m’ont dit que les Palestiniens avaient tort de s’entêter à rester sur leurs terres, qu’ils feraient mieux de fuir pour sauver leur peau…mais ceux-là ont oublié que depuis 2007 le blocus est total et que personne ne sort. Donc, même s’ils voulaient partir, les gazaouis ne le pourraient pas. »

