« Règlement européen sur la liberté des médias » : comme d’habitude le diable dans les détails.

La mise en application du « Règlement européen sur la liberté des médias » a donné lieu à deux approches distinctes.

Il y a d’une part les optimistes (et naïfs) qui ayant lu l’article 3 avec les proclamations de protection de la liberté d’expression, les interdictions des mesures liberticides contre les journalistes, ont considéré que tout allait bien et d’ailleurs que la France disposait déjà d’un arsenal législatif compatible avec les magnifiques intentions de ce texte.

D’autre part, ceux qui ont mauvais esprit et une certaine expérience, qui se sont surtout attachés à la lecture de l’article 4 et l’organisation décrite des exceptions. Et là, on a vu apparaître les boulevards qui permettront au système de porter lourdement atteinte aux libertés pourtant protégées par la Déclaration des Droits de l’Homme (la française) et la Convention Européenne du même nom.

Sans surprise, ceux qui me connaisse savent que j’appartiens à la deuxième catégorie.

Tocsin m’a interrogé sur ces différents points.

SUITE SUR SUBSTACK

Avant de partir, merci de m’offrir un café.

J’aime ça : J’aime chargement…