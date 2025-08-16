« Règlement européen sur la liberté des médias » : comme d’habitude le diable dans les détails.

La mise en application du « Règlement européen sur la liberté des médias » a donné lieu à deux approches distinctes.
Il y a d’une part les optimistes (et naïfs) qui ayant lu l’article 3 avec les proclamations de protection de la liberté d’expression, les interdictions des mesures liberticides contre les journalistes, ont considéré que tout allait bien et d’ailleurs que la France disposait déjà d’un arsenal législatif compatible avec les magnifiques intentions de ce texte.
D’autre part, ceux qui ont mauvais esprit et une certaine expérience, qui se sont surtout attachés à la lecture de l’article 4 et l’organisation décrite des exceptions. Et là, on a vu apparaître les boulevards qui permettront au système de porter lourdement atteinte aux libertés pourtant protégées par la Déclaration des Droits de l’Homme (la française) et la Convention Européenne du même nom.
Sans surprise, ceux qui me connaisse savent que j’appartiens à la deuxième catégorie.
Tocsin m’a interrogé sur ces différents points.
2 Commentaires
Nous sommes fort aise que de Castenau nous signale que nos droits constitutionnels dans la Vieme République sont soumis à l’exception de « l’intérêt général »…
Pas besoin de l’UE pour ça.
Qui dicte l’intérêt général? L’Etat.
Qui gouverne au nom de l’intérêt général, au dela de la loi? Une dictature.
Qui a inventé ça? L’Empire romain.
Il nous faut non seulement sortir de l’UE, mais aussi de la Vieme République.
Et ANNULER les exceptions « d’intérêt général »…
La question sera résolue.
Point barre.
Dupont-Moretti dit n’importe quoi! Bravo le juriste!
Candace Owen peut dire ce qu’elle veut sur le couple Macron. Elle est protégée par la loi américaine. C’est une américaine.
Ce n’est pas une « affaire d’état »! Candace ne fait pas partie de la CIA, NSA, etc…
Au sens des lois américaines, Candace Owen ne diffame personne. C’est juste une blague grotesque diffusée par les merdias, et même les merdias US « Etat profond ».
Dupont est un con doublé d’un salopard pro pédophyle.