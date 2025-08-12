Guerre en Ukraine : l’avis d’Hervé Carresse

Je publie aujourd’hui une analyse de la situation militaire dans la guerre d’Ukraine. Rédigé par mon ami Hervé Carresse, avec lequel nous avons entrepris un travail de ré information sur la chaîne vidéo YouTube Vu Du Droit. L’idée était d’amener un peu de réel face à un déferlement de propagande russophobe assez inepte. (Du fait du travail entrepris sur Substack, la chaîne est actuellement en vacances. Mais elle reprendra évidemment dès septembre).

Son avis est toujours précieux. Il a eu plusieurs métiers dans sa vie professionnelle, actuellement il fait du conseil en stratégie de gestion et communication de crise. C’est un ex officier d’infanterie, ex officier d’état-major et chef de bureau de l’état-major de l’armée de terre, breveté de l’école de guerre. Il a aussi été officier au sein de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Autre qualité importante, c’est un grand guitariste de rock niveau « guitar hero »…

Guerre en Ukraine : stratégie d’attrition russe et défaite stratégique européenne

Par Hervé Carresse

Depuis novembre 2022 avec l’évacuation de la ville de Kherson suivi du franchissement rétrograde du Dniepr (que l’on peut considérer comme un tournant de cette guerre) la Russie a basculé dans une stratégie d’attrition dans le but de sortir de manière favorable d’une guerre qui, après l’échec du traité d’Istanbul, semblait devoir être longue.

Sur quels éléments s’appuyait ce basculement stratégique ?

