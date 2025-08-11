Qualifier encore et encore ce qui se passe en Palestine

L’horreur du massacre perpétré en Palestine par Israël est devenue un scandale mondial. Un petit tour du monde médiatique sur Internet démontre d’abord la répulsion pour l’infamie et l’aversion pour cet Occident qui soutient quand il n’organise pas. Au spectacle de la lâcheté de l’actuel président français, on imagine ce qu’aurait été le comportement de Charles de Gaulle, de Jacques Chirac et même de François Mitterrand. Face l’impuissance du droit international et de son système sous domination américaine, à faire cesser cette horreur, on imagine aussi ce qui se serait passé s’il avait existé encore une Union soviétique. Vous savez ces horribles communistes qui mangent les petits enfants et ont fait 100 milliards de morts. Eh bien, il n’y aurait pas eu de génocide.
Tout cela, nous le paierons cher et nous ne l’aurons pas volé.
Alors devant cette situation, armés de leur insondable lâcheté morale les dirigeants occidentaux commencent à prendre des pincettes, et les belles âmes, habituels directeurs de conscience, des distances. Pantomime assez écœurante destinée comme le dit Sophie Bessis à se forger un alibi devant la scène de crime. Mais aussi un peu parce que commence à se profiler la catastrophe qui attend l’État d’Israël. Beaucoup constatent avec horreur que le projet sioniste n’a probablement plus d’avenir. On ne devrait pas s’attendre à ce que les victimes d’un génocide vivent aux côtés des auteurs de ce génocide, aux côtés de leur oppresseur doté de l’arme nucléaire.
Aussi, ce moment impose de revenir encore et encore pour qualifier ce qui se passe en Palestine : un génocide incontestable télévisé, documenté et en temps réel. C’est une question centrale et nous devons mener ce combat de la clarté, pour aider autant que faire se peut le peuple martyr.
Les ultras israéliens ont-ils conscience que ce qu’ils font actuellement à Gaza privé de tout sens la notion de Shoah, les martyrs d’hier étant devenus les bourreaux d’hier…?
Un article très intéressant de monsieur Frédéric Farah :
Sur cette question que peut on encore dire ?
Sur LCI ou BFM, je ne sais plus : une C…asse qui se prétend journaliste affirme, à propos de l’araisonnage en eaux internationales, puisque’ Israël n’a pas signé l’accord, il peut donc tout se permettre, il n’y a aucun problème. Ben voyons !
Mais ça n’est pas tout, sur « arrêt sur image » qui se veut critique par rapport aux médias des milliardaires, le trou d’uc invitant Rima Hasan lui » suggère » qu’il faut respecter le droit international sur les frontières reconnues et que ses analyses sur l’avant sont à reléguées au plaquard.
Sauf que, du C…, Israël n’a jamais reconnu ses propres frontières ! Ce qui lui permet de revendiquer tout et n’importe quoi en tout bien tout honneur sans soucis du droit international. Tout va toujours très bien.
Ses revendications sont, pour l’instant, le sud Liban, la Syrie du sud et cerise sur le gâteau la rive gauche du Jourdain (c’est à dire une partie de la Jordanie).
Tout cela étant par tous ces mêmes trou d’uc d’avance considérer comme normal. LCI/ Arret sur image même combat, même si ce n’est pas la même puta..erie.
Pour ce qui est des c..nnards de Jordaniens qui aujourd’hui ouvrent leur espace aérien et interceptent les missiles iraniens au profit d’Israël, ça risque de leur faire tout drôle au final. Le plus dur sera : plus d’accès à l’eau. Mais bon le Roi pourra toujours jouer au golf !