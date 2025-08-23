La coalition des clochards « aux pieds du maître en remuant doucement la queue »

Le monde entier effaré a assisté à la séquence sado maso que la fine équipe qui prétend diriger l’Europe est allée offrir au Donald chez lui dans son bureau. Ils n’étaient pas invités, alors en roulant des mécaniques, ils sont allés taper l’incruste pour se faire recevoir dans l’entrée de service, par une décolorée. Avant de faire le poireau dans l’antichambre puis, une fois introduits se faire piétiner par un Donald hilare. Lequel mit un soin particulier à délivrer à chacun des clochards une avanie personnelle sur-mesure.
3 Commentaires
Maître, cet écrit ajouté à un rayon de soleil font un bon début de journée.
Peut-être aurons nous droit bientôt au feu d’artifice que serait l’explosion tant desirée de cette association de malfaiteurs ayant pour nom UE…
Pour la rigolade, info de dernière minute, les Chinois ont officiellement déclaré se positionner pour être parti prenante d’un contingent de la paix. Mais que cela devrait se faire sous mandat clair de l’ONU.
Je sens que Macron et ses potes vont encore passer pour des blaireaux. On n’a pas fini de rire en les voyant s’agiter.