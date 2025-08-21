Bureau ovale : cette Europe qui nous fout la honte

Le spectacle qui s’est déroulé à la Maison-Blanche le 18 août était absolument lunaire. On savait que l’Europe venait de subir une quadruple défaite, politique, économique, diplomatique et géostratégique. Eh bien elle vient pourtant de nous donner le spectacle d’une cinquième en nous démontrant l’absence totale d’amour-propre ou de simple dignité des membres de l’équipe de petits proxénètes accompagnant leur tapin ukrainien dans le bureau ovale. Permettant ainsi à un Donald Trump jubilant de s’essuyer les pieds sur eux de façon obscène. Cette Europe qui nous fout la honte est dirigée par des nains intellectuels quand ce ne sont pas de parfaites imbéciles comme von der Leyen, Kallas, Truss, Baerbock, Hayer et Loiseau pour les Françaises, etc, etc. (misère de la parité). Leurs sociétés sont brinquebalantes, basculent vers une forme de fascisme et les experts les plus sérieux voient se profiler non des révolutions, mais bien des guerres civiles.

SUITE SUR SUBSTACK

Avant de partir, merci de m’offrir un café.

J’aime ça : J’aime chargement…