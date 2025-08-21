Bureau ovale : cette Europe qui nous fout la honte

Le spectacle qui s’est déroulé à la Maison-Blanche le 18 août était absolument lunaire. On savait que l’Europe venait de subir une quadruple défaite, politique, économique, diplomatique et géostratégique. Eh bien elle vient pourtant de nous donner le spectacle d’une cinquième en nous démontrant l’absence totale d’amour-propre ou de simple dignité des membres de l’équipe de petits proxénètes accompagnant leur tapin ukrainien dans le bureau ovale. Permettant ainsi à un Donald Trump jubilant de s’essuyer les pieds sur eux de façon obscène. Cette Europe qui nous fout la honte est dirigée par des nains intellectuels quand ce ne sont pas de parfaites imbéciles comme von der Leyen, Kallas, Truss, Baerbock, Hayer et Loiseau pour les Françaises, etc, etc. (misère de la parité). Leurs sociétés sont brinquebalantes, basculent vers une forme de fascisme et les experts les plus sérieux voient se profiler non des révolutions, mais bien des guerres civiles.
Je suis surpris de votre surprise Maître puisque les institutions de l’UE ont été precisement conçues pour etablir une structure de servitude perpetuelle avec celui qui les a voulues: USA.
L’Europe me fout la honte aussi mais également l’entière classe politique française, apathique et anesthésiée, me fout la super honte.
DESTITUTION de Macron !
Bravo et merci maître pour cette analyse. Toutefois:
1. il ne faudrait pas parler de l’Europe , entité géographique mais de l’Union européenne et de certains de ces représentants, la « coalition des volontaires » les trois abrutis auxquels se sont rattachés trois pégreleux. Le terme d’union est d’ailleurs très mal venu car nombre de ces représentants étaient absents, pas invités , pas consultés, ayant refusé soit un total de 23 sur 27 car le président finlandais , illustre inconnu mais joueur de golf était du lot.
2. Baerbock, la teutonne et Truss la britannique font maintenant partie du passé, ce qui n’enlève rien à leur bêtise intrinsèque
3. la guerre est en passe d’être perdue mais rien n’est encore joué tant la progression russe est lente, toutes autres considérations mises à part: état du terrain , retranchements, fortifications construites depuis 2014, volonté d’éviter les pertes nombreuses, prudence du Gal Mordichev
4. le maître mot est maintenant les garanties de sécurité données à l’Ukraine. je lisais la presse allemande qui y consacrait un chapitre. C’est le MAE allemand et non l’E.M de la Bundeswehr qui va étudier et planifier l’affaire avant dépôt devant le parlement. Ce sont donc les fouille-merde des affaires étranges qui vont faire la planification militaire…un monde à l’envers, Guderain va se retourner dans sa tombe
5. les africains qui montent dans les bons wagons j’ai comme des doutes; dans celui de la pauvreté , de la mendicité , de la corruption, de la famine et de la maladie certainement.
Les latino-américains biberonnés au socialisme depuis trop longtemps, je ne sais pas et ne connais pas suffisamment. La Bolivie actuelle nous en donne un bon exemple.
6. Macron se rêve toujours en chef de guerre, prêt à endosser un simili-uniforme comme Zelenski. Il a toutefois mis la pédale douce et ne rêve plus de soldats à Odessa , la politesse lui ayant été soufflée par Merz qui rêve d’une grande armée allemande, comme celle de 1985 avec laquelle j’ai travaillé.
7. et puis, comme le dit plus bas un certain Pascal Clérotte la ruine qui nous menace , non seulement les dépenses pour l’Ukraine, à fonds perdus , mais toutes les autres….les 17 millions pour la défense de la culture islamique et son retentissement en Europe
8. la plus grand-guignolesque n’est pas la réunion que l’on voit dans le bureau ovale mais celle dans la salle des fêtes et que l’on peut visionner sous la référence : https://youtu.be/-diT5FvGhNw?si=4P5URuYGcHBbVgT6. Du grand n’importe quoi