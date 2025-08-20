Oui la justice française est « laxiste », et voici pourquoi

Avec la publication de la vidéo ci-dessous pour illustrer notre propos, nous allons nous faire traiter de démagogue, de « bourgeois » (!) d’extrême droite, de raciste (mais pas d’antisémite cette fois-ci) voire de fasciste ou, soyons fous, carrément de néonazi. Cela n’a aucune importance, il ne faut pas se laisser intimider par la bêtise. Et surtout raisonner à partir d’une expérience désormais cinquantenaire. Il s’agit d’un extrait de vidéo surveillance qui montre une agression particulièrement violente d’une grand-mère et de sa petite fille de huit ans. À l’évidence l’agresseur au-delà de sa violence cherche manifestement à enlever la petite-fille, pour ensuite renoncer à son projet celle-ci lui échappant. L’auteur âgé de 30 ans, déjà condamné quinze fois pour des délits routiers et d’autres liés aux stupéfiants, agressait la grand-mère et sa petite fille sur le pas de leur porte. On était en présence de plusieurs infractions gravissimes. Il sera jugé en « comparution immédiate » sept mois plus tard (!!!). Pour être condamné à deux ans de prison dont un avec sursis assorti, mesure risible, d’une « interdiction de paraître sur les lieux de l’agression ». Pour l’opinion publique secouée par la vidéo largement diffusée cette décision est grotesque, et témoigne du refus de la justice de protéger les plus faibles, ce qui est déjà un problème considérable. Mais s’y ajoute le constat indiscutable que le système français est aujourd’hui incapable, pour des raisons matérielles et idéologiques de traiter efficacement ce genre de problème. Et ce n’est pas une bonne nouvelle. SUITE SUR SUBSTACK

Avant de partir, merci de m’offrir un café.

J’aime ça : J’aime chargement…