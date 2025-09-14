Assassinat de Charlie Kirk : ces guerres civiles qui viennent

Charlie Kirk serait-il le Calvo Sotelo de l’Amérique ?

L’assassinat en direct live de Charlie Kirk, intervenant moins de huit jours après la séquence de Pékin a donné à voir l’état du monde. Imposant la prise de conscience du processus de la prise de pouvoir par le « Sud » et celle de la dislocation de l’Occident entré dans la phase terminale de sa domination.

Nous nous sommes exprimés sur le sens de la réunion de l’OCS à Tianjin, et sur la formidable démonstration de puissance militaire de la Chine. Pour simplement y ajouter aujourd’hui la curieuse impression donnée par cet Occident manifestement sonné et divagant en mode canard sans tête.

L’acte terroriste stupéfiant perpétré par Israël au Qatar, assassinant à la face du monde sur le territoire d’un État souverain les plénipotentiaires palestiniens venus négocier à sa demande, a donné à voir une nouvelle fois la vérité d’Israël mais aussi et surtout celle de l’Occident. Soit comme complice, ou soutien de l’infamie, soit en affichant sa lâcheté silencieuse et complaisante. On ne parlera pas de ces acclamations, comme autant d’apologies du terrorisme, dont sa presse s’est faite l’écho, sans que, surtout en France, les autorités judiciaires ne s’autorisent un froncement de sourcils.

WOKE CONTRE « DÉPLORABLES », QUAND L’AMÉRIQUE PREND LE CHEMIN DE LAGUERRE CIVILE

Mais l’assassinat filmé de Charles Kirk et les réactions qu’il a provoquées, d’abord en Amérique, mais aussi en Europe et en particulier en France a dévoilé une autre vérité. L’Occident, à commencer par son Hégémon, donne l’image de la dislocation et semble avoir pris résolument le chemin de la guerre civile.

