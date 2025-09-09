Enthoven, Cohen, Legrand : corporatisme et morale publique

Dans notre pays, le corporatisme est une vieille histoire qui s’enracine dans les corporations médiévales où boulangers, tisserands, forgerons, etc. fixaient les règles de travail, de formation, et de prix dans une logique une logique de monopole collectif. Le sens du terme a évolué de façon péjorative avec l’émergence de la notion d’intérêt général auquel s’opposait le corporatisme accusé de donner la priorité aux intérêts d’une profession organisée. L’accusation est aujourd’hui quasiment insultante. Ce qui n’empêche pas de corporatisme d’être particulièrement vigoureux dans toutes les professions.
Nous venons d’en avoir deux jolis exemples avec l’épisode de Raphaël Enthoven déclaré persona non grata un festival littéraire de Besançon et la séquence provoquée par le dévoilement des connivences, voire complicités avec un parti politique, de deux journalistes officiant sur le service public et par conséquent tenu à l’impartialité et au devoir de réserve.
3 Commentaires
Sous l’autre article consacré à Legrand et Cohen, j’ai écrit un commentaire consacré à ce que je pense concernant Patrick Cohen.
J’ai aussi fait allusion à la seule réflexion qu’avait inspiré à Pierre Jouvet (un des invités PS de Legrand et Cohen) le meurtre de Crépol : il se contenta de critiquer un tweet de Marion Maréchal.
Pourtant Jouvet est drômois (ancien maire de St Vallier, commune proche de Crépol).
Tiens si Macron nomme Olivier Faure (PS) premier ministre, P. Jouvet sera-t-il ministre ?
On a déjà « touché le fond » avec Macron, si ce que je viens d’écrire se réalise, on pourra dire « qu’on creuse ».
Sans cette clique de journaleux socialos, comment certains espèrent-ils faire fonctionner le « barrage républicain » sur lequel Mélenchon compte pour être élu en 2027 ? Sans Cohen et Legrand, pas de barrage républicain et pas de victoire possible de Mélenchon. En clair : sans la macronie et la bourgeoisie euro-centriste, pas de barrage, pas de victoire de la « révolutiòn sempre »… Sans barrage républicain, on assistera à une victoire écrasante du RN (souhaitée de Moscou à Washington), porté par les classes populaires et ouvrières françaises. Mélenchon ne pourra pas aller fleurir la tombe du Maréchal, comme son mentor Tonton. Il n’y a pas de majorité à gauche sans le barrage bourgeois. Cordialement.
« En ce qui concerne l’éviction de Raphaël Enthoven, celle-ci a été motivée par ses prises de position de soutien sans faille au génocide commis par Israël en Palestine »
De quoi parlez vous? Quelle éviction? Enthoven n’a pas été retenu comme invité, c’est tout! No comprehendo!
Et même les organisateurs d’un festival ne sont pas obligés de répondre de leurs gouts! Nous sommes en URSS?
C’est bien sur Enthoven qui fait le scandale, et lui seul.
Les salons du livre et autres ont le DROIT d’inviter qui ils veulent!
Et bien entendu, l’inverse!
J’ai tord? Hé bien cherchez dans les lois…C’est votre boulot.
« …position de soutien sans faille au génocide commis par Israël en Palestine »
Ha bon? Mais jamais les « Salons » du livre n’ont jamais raconté une chose pareille…
Alors bon…Sous entendus peut-être. Rien d’officiel.
Vous recherchez les accusations pour diffamation, monsieur Régis…