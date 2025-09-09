Enthoven, Cohen, Legrand : corporatisme et morale publique

Dans notre pays, le corporatisme est une vieille histoire qui s’enracine dans les corporations médiévales où boulangers, tisserands, forgerons, etc. fixaient les règles de travail, de formation, et de prix dans une logique une logique de monopole collectif. Le sens du terme a évolué de façon péjorative avec l’émergence de la notion d’intérêt général auquel s’opposait le corporatisme accusé de donner la priorité aux intérêts d’une profession organisée. L’accusation est aujourd’hui quasiment insultante. Ce qui n’empêche pas de corporatisme d’être particulièrement vigoureux dans toutes les professions.

Nous venons d’en avoir deux jolis exemples avec l’épisode de Raphaël Enthoven déclaré persona non grata un festival littéraire de Besançon et la séquence provoquée par le dévoilement des connivences, voire complicités avec un parti politique, de deux journalistes officiant sur le service public et par conséquent tenu à l’impartialité et au devoir de réserve.

