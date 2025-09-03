La trahison, ADN du Parti socialiste

Mes publications sur Substack, quelles que soient leur forme (écrites ou vidéos) appartiennent à deux catégories : tout d’abord les articles courants qui sont ouverts à tous, en général les textes portant sur l’actualité directe, ensuite ceux qui sont réservés aux abonnés. Ces derniers sont ceux, en général nettement plus longs, qui eux aussi portent sur l’actualité mais avec une approche de fond différente. C’est là par exemple que l’on retrouve les articles spécifiques d’analyse juridique ou de perspective historique. L’abonnement est peu élevé, et il est destiné à un soutien matériel, pour un investissement parfois important.
L’article d’aujourd’hui faisait partie de la deuxième catégorie. Cependant, s’agissant de mes règlements de compte périodiques, avec le parti socialiste, l’envie d’en faire profiter tout le monde me démangeait. Je n’y ai pas résisté.
Donc pour cette fois c’est cadeau… mais vous pouvez vous rattraper en m’offrant un café…
Un récapitulatif très intéressant qui n’est pas à la gloire du PS. Cela n’empêche pas, régulièrement, ses membres d’être invités sur les plateaux de télévision , pour venir baver et donner des leçons. Ceci est très sensible sur la 5 et en particulier l’émission gérée par la « nunuche », Elisabeth Lemoine
La trahison ne serait-elle pas, plutôt, l’ADN du principe democratique electif ?
Je crois que la trahison trouve son origine la plus ancienne à ma connaissance, son ADN pour vous, dans la bible; rafraîchissez vos lectures, la trahison de Judas « ecce homo » dit-il puis Pierre le fit par « tu me renieras trois fois avant le chant du coq » !
Idem dans un couple lorsque l’un des deux trompe l’autre n’est-ce pas une traîtrise ?
Voyez-vous dans ces cas-là un « principe démocratique électif » ?
Je dirais plutôt que vous tentez de discréditer une démocratie dans laquelle nous agissons par les moyens qu’elle nous laisse.
Mais alors que proposez-vous à la place ?
si Mélenchon est élu, ira-t-il fleurir la tombe de Pétain comme son Tonton Mitterrand ?
Spéculation imbécile bien dans l’air de notre temps.
Elle ne vaut pas un clou.