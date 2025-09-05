Le retour de « l’Empire du milieu »

J’ai découvert la Chine il y a maintenant une dizaine d’années et ce fut une expérience troublante. J’avais réalisé en amont une préparation livresque minutieuse, que j’ai complétée par l’usage d’Internet au fur et à mesure de mes déplacements et de mes visites sur place. Des rencontres avec des intellectuels francophones, me permirent également de comprendre un peu mieux la façon dont ils organisaient leur rapport au monde. Marqué par prégnance de la culture greco-latine dont je suis issu, je débarquais quand même avec quelques préjugés et quelques idées simples. Qui volèrent en éclats avec la rencontre de ce pays immense. Abritant une civilisation tri-millénaire comme la nôtre, qui s’est développée en parallèle, brillante, accomplie, chaotique, la Chine me donna cependant et au-delà de l’admiration et de l’impression de singularité, le sentiment de quelque chose d’étranger, de profondément étranger.

SUITE SUR SUBSTACK

Avant de partir, merci de m’offrir un café. ☕☕☕

J’aime ça : J’aime chargement…