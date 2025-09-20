Palestine, sport et politique : comme toujours les doubles standards

Alors comme ça, l’Espagne serait revenue en 1492 au moment où le royaume catholique venait de terminer la Reconquista et que ses souverains décidaient d’expulser les juifs. Bigre c’est terrible, et si l’on comprend bien, le gouvernement espagnol d’aujourd’hui, pris d’une furie antisémite serait déterminé à débarrasser son territoire de la présence des juifs. J’exagère à peine lorsque l’on entend les glapissements des agents d’influence de l’État israélien en France qui peuplent les médias et les réseaux quand ce ne sont pas les institutions. Et je confirme avoir entendu ou lu cette référence à plusieurs reprises. Oubliant opportunément d’ailleurs que pendant la deuxième guerre mondiale, Franco pourtant lié à l’Allemagne nazie, avait soigneusement évité de prêter la main à la persécution raciale à l’égard des juifs, protégeant les espagnols séfarades, et tolérant que l’Espagne soit un lieu de refuge pour des milliers de fuyards. Mais qu’attendre de ces fanatiques incapables de supporter la moindre critique des horreurs commises par Israël en Palestine depuis bientôt deux ans. Immédiatement qualifiée d’antisémitisme génocidaire.

Parce qu’en fait, sauvant l’honneur d’une Europe avilie par son soutien à l’insupportable, l’Espagne s’exprime et agit. Que ce soient les autorités gouvernementales ou le peuple espagnol, comme l’ont démontré les manifestations qui ont émaillé le déroulement du tour cycliste d’Espagne ou figurait une équipe nommée « Israël premier tech ». Équipe cycliste professionnelle largement associée à Israël, et dirigée Sylvan Adam, un homme d’affaires canadien-israélien. Qui a investi dans le cyclisme pour promouvoir l’image d’Israël dans le monde. Elle a pu tranquillement participer au Tour de France et y promener sa propagande sans que cela n’arrache une remarque aux autorités françaises, ni à l’opinion publique à part quelques drapeaux palestiniens de loin en loin le long des routes.

