Installation d’Emmanuel Macron à l’Élysée : quel était le plan ? (1e partie)

Mettre le profit et l’accumulation à l’abri des peuples

Commençons ce texte par cette banalité qui consiste à dire la chance des historiens, puisqu’il est plus facile de raconter l’Histoire quand on connaît la fin. Sauf que malheureusement désormais, ils sont aujourd’hui confrontés à un autre handicap. Dès que vous cherchez à identifier une intentionnalité humaine dans la description des événements, que vous prêtez des objectifs à des acteurs de ladite Histoire, une poignée de flics stipendiés, sortent de leur boîte pour faire le sale boulot qui consiste à disqualifier tous ceux qui osent mettre en cause la propagande du pouvoir qu’ils servent. L’objectif est simple, empêcher les opinions publiques d’accéder au déroulement réel des choses. Ce n’est pas l’objet de cet article que de détailler les différentes méthodes, qu’utilisent les dominants pour imposer leur mensonge, elles sont multiples. Et le traitement en Occident de ce qui se passe dans le monde notamment depuis février 2022 en est une singulière démonstration. Mais désormais toute contestation du récit des dominants est immédiatement qualifiée de « conspirationniste » voire et c’est l’accusation majeure de « complotiste ». Les tâches sont réparties entre des journalistes dévoyés, des petits nervis payés par des fonds publics quand ils ne les détournent pas, et quelques intellectuels, parfois universitaires, bombardés experts. Dont par exemple Gérald Bronner fournit le parfait exemple. Chef appointé d’une petite cohorte qui consacre son activité à pourchasser les complotistes en théorisant sur cette grave maladie mentale allant jusqu’à accuser Marx d’en être atteint.

Alors, gare à ceux qui s’interrogent sur l’arrivée à la présidence de la république française d’un parfait inconnu sorti de nulle part, aux compétences politiques caricaturalement faibles, et présentant des traits de caractère flirtant avec la pathologie mentale. L’accusation fuse immédiatement contre l’hérétique, qui étudiant les conditions de cette élection, y voit une opération concertée poursuivant un objectif. Pour l’avoir formulé sur certains plateaux en 2017, je fus foudroyé par les gardiens de la vraie foi qui savent avec Thomas d’Aquin que « L’hérésie est un crime spirituel plus grave que la fausse monnaie, car elle corrompt la foi, trésor de l’âme ».

Ayant choisi l’exil sur les réseaux sociaux, temporairement à l’abri du bras séculier des inquisiteurs, j’ai pu exprimer ma conviction que nous étions en présence d’un coup d’État. Alors pour en décrire les mécanismes, en identifier les raisons, en définir les objectifs, on va se livrer à un petit exercice d’analyse historique à la fois sommaire et désinvolte. En partant de la chute de la dynastie Ming, en passant par la « société du Mont Pèlerin » pour arriver à Ursula von der Leyen…

