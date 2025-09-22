Procédure contre Candace Owens : immunité or not immunité ?

Sur le compte Substack de « l’éclaireur des Alpes » Pascal Clérotte publie un article qu’il faut lire : « Bribri c. Candy. Les poursuites en diffamation contre Candace Owens engagées par le couple Macron tournent à la farce. » C’est le moins que l’on puisse dire. Et on peut même ajouter que cet interminable feuilleton est une farce depuis le début. Avec quand même deux considérations qui lui donnent un aspect assez trouble. D’abord, il fut répondu avec une défense médiatique et judiciaire particulièrement maladroite, aux imputations sur les conditions de la rencontre des futurs époux Macron et la mise en cause de l’identité même de Brigitte Trogneux. Dont il n’est pas excessif de considérer qu’elle a plutôt alimenté les soupçons. Ensuite il y a l’intervention permanente des services de l’État, si à l’Élysée même, et avec l’instrumentalisation des services de police et les tentatives d’instrumentalisation de la justice (jusqu’ici sans résultat).

Et à ceux qui s’interrogent sur cette implication publique dans une affaire qui relève de la vie privée du couple, il a immédiatement été répondu que dans la mesure où cette rumeur et les échos qu’elle rencontrait, au-delà du préjudice personnel subi par Brigitte Macron, portait atteinte à l’image à l’autorité de la France, et qu’il s’agissait par conséquent d’une « affaire d’État ». Jusqu’à Éric Dupond Moretti, le spécialiste des mauvaises causes, venu évidemment sur commande et à plusieurs reprises sur les plateaux expliquer qu’on était en présence d’une « affaire d’État » parce qu’il y avait là une attaque sournoise contre la France, évidemment menée par Vladimir Poutine en personne utilisant ses relais dans l’extrême droite française puisque l’influenceuse Candace Owens avait croisé Marion Maréchal au pèlerinage de Chartres.

