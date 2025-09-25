Ukraine : Trump vient de souhaiter « bon chance » aux Européens

Grand spasme orgastique sur les réseaux et sur les chaînes d’info française et notamment LCI. Donald Trump a publié un message sur son réseau social perso. Touché par la grâce, il a pris un virage à 360° comme dit la brillante Analena Baerbock la dirigeante verte allemande, encore plus stupide, si c’est possible, que Marine Tondelier, la verte à nous qu’on a. Bon au départ c’est écrit en anglais et comme je ne parle pas un mot de la langue des maîtres (je regrette, faut pas croire) j’ai demandé à l’intelligence artificielle de me faire la trado. Ça m’a rajeuni, parce que quand j’étais au lycée et qu’on avait des versions latines ou grecques, je trichais en utilisant les traductions Hatier pour le latin et les Budé pour le grec.

