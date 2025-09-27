Chronique du fascisme déjà là : Sarkozy en taule, le festin de Macron continue

Praticien du droit et de la justice, j’ai entrepris depuis une dizaine d’années un travail critique, sur la double catastrophe qui frappait l’institution judiciaire. Tout d’abord une catastrophe matérielle, où un système néolibéral pour lequel le rôle de l’État n’est pas de garantir la pérennité des services publics, y compris dans leurs fonctions régaliennes, mais de protéger le Marché et par conséquent le Capital. À la destruction programmée et méthodique de l’État-providence, s’est ajouté l’abandon budgétaire de la justice. Déjà parent pauvre dans un pays où la régulation administrative a toujours été plus puissante, la Justice s’est vue privée des ressources qui lui auraient permis de d’accomplir sa mission convenablement. La comparaison statistique avec les autres pays européens démontre la pauvreté, et d’une certaine façon le mépris dans lequel les dirigeants du pays tiennent cette mission. Mais un autre phénomène s’est combiné avec la clochardisation, celui de l’autonomisation du corps des magistrats, aboutissant en violation de la Constitution et de tous les principes d’une démocratie représentative, à une transformation de la Justice en pouvoir politique séparé. Composé de gros bataillons de la petite bourgeoisie urbaine, base de masse du néolibéralisme, le corps des magistrats est armé d’une idéologie directement politique de soutien à celui-ci. Par des centaines d’articles et la publication d’un ouvrage assez copieux, j’ai tenté d’appeler l’attention sur les dérives gravissimes de cette « Autorité judiciaire » devenue véritable « Pouvoir judiciaire », décidé à imposer au peuple français sa vision politique. Comme l’a montré le fonctionnement du système avec l’arrivée d’Emmanuel Macron au pouvoir. Personne aujourd’hui ne peut contester que c’est le raid judiciaire contre François Fillon du printemps 2017 qui a permis l’installation d’un parfait inconnu à l’Élysée. C’était le but poursuivi par ceux qui l’ont organisé. Depuis, la justice a soigneusement protégé le système mis en place par Emmanuel Macron, souvent à base de corruption géante. Aucune des grandes (ou petites) affaires qui auraient été de nature à le disqualifier n’a jamais prospéré. C’est une litanie que ces dossiers endormis, allant d’Alstom à McKinsey en passant par Kohler, fond Marianne, Benalla etc. etc. Parallèlement le même appareil judiciaire s’acharne contre tous ceux qui peuvent s’opposer au pouvoir d’Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen en savent quelque chose. Tout aussi parallèlement les mêmes toujours, se précipitent au coup de sifflet pour réprimer férocement tous les mouvements sociaux qui peuvent mettre en cause le système, les gilets jaunes pour ne parler que d’eux en savent eux aussi quelque chose. Et rappelons-nous l’incroyable circulaire Dupond Moretti lançant après le 7 octobre 2023, une répression tout aussi féroce et destructrice de la liberté d’expression. Enfin, il y a la complaisance avec la délinquance quotidienne du lumpenprolétariat sur laquelle je renvoie là aussi à la lecture d’un article récent.
Parlez-en au psychiatre Boris CYRULNIK qui vous fera un cours sur la résilience. Car vous n’y comprenez rien sur la psychologie des hommes. Les juifs qu’ils soient Russes ou Israéliens retournent en masse vers l’Allemagne « nazie ». 02, leur bourreau.
C’est gênant de vous lire.
La prolifération de la rhétorique génocidaire est un symptôme du climat d’illettrisme moral qui imprègne le monde occidental. Elle contribue rétrospectivement à transformer le véritable Holocauste en un simple génocide ordinaire et à semer la confusion dans l’esprit des citoyens face à la réalité actuelle. Elle contribue également à mystifier le sens des guerres et conflits violents. Les massacres doivent toujours être condamnés, non pas comme un génocide, mais comme un acte de barbarie
Document à conserver dans vos archives
h tt ps://ww w.voltaire net. org /article157210.ht ml
« Personne aujourd’hui ne peut contester que c’est le raid judiciaire contre François Fillon du printemps 2017 qui a permis l’installation d’un parfait inconnu à l’Élysée. »
Cela permet effectivement toutes les dérives. Il faut s’attendre à tout.
La condamnation de N.Sarkozy me fait penser à celle d’Al Capone qu’on n’a pas reussi à condamner pour autre chose qu’une fraude fiscale, sans commune mesure avec les innombrables meurtres qu’il a ordonnés.
De la même maniere il est tout aussi impossible de condamner l’ancien president français pour les crimes perpétrés contre la nation, à commencer par le reniement du referendum de 2005 dont le peuple paye les consequences jour apres jour, ou encore la « vente » d’une partie du stock d’or de la Banque de France à vil prix ….
Met-on quelqu’un en prison parce qu’on est en désaccord politique ?
Notons qu’en 2008, Sarkozy a bradé le référendum de 2005 contre la constitution européenne.
Oui, c’est scandaleux. Mais il a été aidé par le PS dont le 1re secrétaire était….. François Hollande, vous savez, celui qui, plus tard, devait créer cette ignominie qui tue la démocratie : le Parquet National Financier.
D’abord, une erreur : en 2008, François Hollande était 1er secrétaire du PS (et non 1re).
Concernant ceux qui ont bradé la France avec leurs positions en faveur de l’Union Européenne telle qu’elle est maintenant, on peut citer non seulement ceux qui étaient pour le « oui » en 2005, mais aussi ceux qui étaient pour le « oui » au traité de Maastricht en 1992.
Parmi ceux-là, il y avait Jean-Luc Mélenchon.
Certes, en 2011, il a dit qu’il avait eu tort, mais, est-ce si sincère ?
Je renvoie à ce que j’ai écrit récemment (12 septembre) sur ce blog :
https://www.vududroit.com/2025/09/enthoven-cohen-legrand-corporatisme-et-morale-publique/#comment-46102
Quels dispositifs institutionnels pour remédier à l’autonomisation du corps des magistrats ? Un conseil supérieur de la magistrature élu ? Par qui ? Le Congrès ? Le corps électoral -une fois démocratisé en représentant mieux les zones urbaines- des sénateurs ?
On cite parfois Mitterrand qui aurait dit : « Méfiez-vous des juges. Ils ont tué la monarchie. Ils tueront la République ».
J’ai commenté cela. Voilà ce que j’ai écrit :
Mitterrand avait de la culture,
Il est vrai que la noblesse de robe (magistrats) a été une calamité pour l’ancien régime.
D’ailleurs, avec son ministre Maupeou, en 1769-1770, Louis XV mit en congé le Parlement de Paris qui refusait d’enregistrer les édits royaux qui déplaisaient à ces magistrats.
Mais son successeur, le jeune Louis XVI, sous la pression, rétablit ce Parlement.
Cela mena à la Révolution.
Le problème concernant Mitterrand, c’est que sa politique contribua à donner plus de pouvoirs aux magistrats (au nom de « l’état de droit »).
Je pourrai ajouter ceci.
Le PS dont Mitterrand fut 1er secrétaire entre 1971 (congrès d’Epinay) et 1981 (son élection à la présidence) et le véritable patron pendant qu’il était président est maintenant le parti (ou l’ex-parti) de ceux qui dirigent les « grands conseils » (Constitutionnel, d’Etat, cour des comptes, ARCOM, etc…
Bref, le PS de 2025 est le principal parti de la « noblesse de robe » actuelle.
Mylinh …… »on croit assister à un homme qu’on déteste » écrivez vous !!!!! Perso, je pense que les deux « rigolos » qui ont suivi, ne lui arrivent même pas à la cheville car ce n’est pas un « FROUSSARD » comme les deux autres !, Vous oubliez qu’il a su gérer d’une main de maitre une CRISE MONDIALE SANS PAREILLE, sauvant ainsi VOS économies et celles des Français……… mais aussi son intervention efficace en Georgie mais encore les gamins qu’il est allé cherché dans une école primaire à Neuilly + les infirmières bulgares qu’il a fait ramener en France d’où déplacement d’Hortofeux pr essayer de négocier avec les sbires de Kadafi pour les sortir de là (et non pr une question de fric….. zappé, bien sur, par les médias serviles aux ordres. D’ailleurs, bizarrement, on entend plus Hollande « copain comme cochon » avec Pleynel (se souvenir d’Hollande disant à Pleynel MEDIAPART « tu t’en occupes quand de ce délinquant »!!!! Hollande et son PNF (regardez de près la composition de celui ci !!!!!!uniquement des proches PS d’Hollande qui s’est servi de Kaluzac dont il voulait se « débarrasser » pr mettre en route son PNF pr mieux pouvoir virer les « politiques » gênant……..en particulier de DROITE. C’est LUI et son « ex-poulain » qui sont à détester