Farce moldave et Occident-psychiatrique

Dans les affaires internationales, les batailles de propagande sont habituelles. À base de demi- vérités, de mensonges et d’exagérations évidemment, chacune est au service d’une cause et des objectifs qu’elle poursuit.

L’ère de la post-vérité

Les anglo-saxons ont popularisé le terme « narratif » pour parler des récits ainsi construits, destinés à justifier les politiques mises en œuvre par ceux qui les produisent. Il fut un temps, celui d’un monde partagé en deux où les mensonges réciproques pouvaient être ensuite révélés. Timisoara, couveuses du Koweït, quatrième armée du monde, armes de destruction massive, génocide du Kosovo, on sait aujourd’hui ce qu’il faut en penser. Malheureusement le dévoilement venait en général après que l’empire ait pu perpétrer ses massacres. La chute de l’Union soviétique, et l’installation d’un monde unipolaire dominé par les États-Unis a fait advenir la « post-vérité ». Celle-ci a été théorisée par Karl Rove un des principaux conseillers de la marionnette imbibée Georges W. Bush au journaliste Ron Suskind : « Nous sommes un empire maintenant et quand nous agissons nous créons notre propre réalité. Et alors que vous étudierez cette réalité, – judicieusement, si vous voulez, – nous agirons de nouveau, créant d’autres nouvelles réalités, que vous pourrez à nouveau étudier, et c’est ainsi que continuerons les choses. Nous sommes les créateurs de l’histoire… Et vous, vous tous, il ne vous restera qu’à étudier ce que nous avons créé. »

Ce vaste et terrifiant programme, consistant à imposer une perception faussée du réel, s’est fracassé sur la transformation géopolitique du monde. L’uni-polarité de « l’ordre international fondé sur les règles » cher aux dirigeants occidentaux est désormais confronté un sacré adversaire. Le « sud global » fermement décidé à infléchir la marche du monde et imposer la fin de cette domination au profit de la « multi polarité ».

L’intervention russe en Ukraine de février 2022 a provoqué un véritable basculement. Stupéfait de l’audace des « autres » qui osaient remettre en cause sa domination, l’Occident-suprémaciste a réagi par un déferlement de propagande mélangeant inepties, absurdités, incantations, et mensonges grotesques, qui finalement ne prouvent qu’une chose, le déclin bien avancé de cet Occident-compulsif.

L’accélération de l’Histoire agit comme un révélateur et ce d’autant que l’explosion des moyens de communication numérique a rendu le monde transparent, et qu’elle a fait émerger un outil de contradiction extrêmement puissant avec les réseaux sociaux.

La France mauvaise élève

Comme dans beaucoup de domaines hélas, la France, mauvaise élève de la coalition des aveugles et des paralytiques, donne le spectacle de sa décrépitude.

