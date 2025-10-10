Cette fois-ci le PS trahit avant d’arriver au pouvoir

Il vaut mieux mourir le soir que le matin, parce qu’on en apprend tous les jours.
Toute ma vie, et même avant, j’ai vu les socialistes français systématiquement trahir une fois arrivés au pouvoir : 1924, 1936, 1940, 1947, 1956, 1981, 1988, 1977, 2012. Ce n’est pas une liste, c’est une litanie.
Grande première ! Cette fois-ci, ils trahissent avant même de s’installer dans les fauteuils.
Il n’y a pas lieu de s’étonner des trahisons passées et de celles à venir du socialisme. C’est dans les gênes de ce parti, en voie d’être rattrapé par le LR