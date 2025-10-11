Robert Badinter : le léopard meurt avec ses taches

Emmanuel Macron est content. Avec l’entrée de Robert Badinter au Panthéon, il réalise le genre de « coup » dont il a l’habitude. Qui à ses yeux présente un triple avantage, d’abord de permettre une diversion dans l’effarante crise politique qu’il s’est acharné à créer. Et pour cela quoi de mieux que de bâtir un faux consensus républicain autour d’une personnalité que l’on présente comme « incontestable ». Ensuite de parader dans une de ces mises en scène dont il raffole. Et enfin, sans crainte de la contradiction, de flatter le communautarisme au nom de l’universalisme républicain.

Mais qu’attendre de ce personnage, dont le programme de destruction du pays qui lui a été confié par ceux qui l’ont installé au pouvoir, implique d’en galvauder les éléments symboliques. Avec Simone et Antoine Veil, Maurice Genevoix, Joséphine Baker, Missak et Mélinée Manouchian, et Robert Badinter, nous en sommes déjà à huit personnes pour six occurrences, en attendant l’entrée, ô combien justifiée, du grand Marc Bloch l’historien résistant exécuté par la Gestapo, prévue en juin 2026. La priorité donnée à Robert Badinter disparu il y a tout juste un peu plus d’un an sur celle de Marc Bloch caractérise les manipulations politiciennes dont Macron est coutumier. De l’entrée d’une icône républicaine au Panthéon, acte solennel de mémoire nationale républicaine, il a fait un événement politicien et mondain. La priorité donnée à Robert Badinter suffit à le démontrer.

