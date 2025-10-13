Amérique latine : agitation dans « l’arrière-cour »

L’arrivée de Vu Du Droit sur Substack il y a maintenant quatre mois s’est traduite par la publication de plus de 90 articles. Cet effort pour pérenniser ce nouveau moyen de communication en articulation avec la présence sur d’autres réseaux, ainsi que la période estivale avec ses obligations familiales, ont contraint à suspendre la publication de vidéos sur YouTube.

Les choses étant un peu stabilisées nous reprenons aujourd’hui l’usage de ce support indispensable au combat pour la réinformation. C’est du boulot, car aussi passionnante soit-elle, la publication de vidéos est très chronophage. Et nécessite également une maîtrise des outils numériques pas toujours commode pour un boomer…

Pour l’instant, nous allons publier les vidéos à la fois directement sur Substack mais également sur YouTube. Ce dernier média est très surveillé, et fait l’objet d’une censure parfois féroce. Par conséquent nous avons besoin de votre soutien et sollicitons ce qu’histoire d’amadouer l’algorithme, l’on vous demande déjà sur toutes les chaînes YouTube : « des pouces, des commentaires, des cloches ! »

