Anne hidalgo : Justice impartiale ? Caramba, encore raté !

On a donc appris hier que le conseil d’État avait mis fin à une des procédures intentées contre la mairie de Paris, concernant les frais de représentation exorbitants exposées par Anne Hidalgo au cours de son mandat. Après des années d’efforts, des associations avaient enfin obtenu que la loi soit respectée et que les dépenses de la maire de Paris soient communiquées à ceux qui en faisaient la demande, tant en ce qui concernait les montants exposés que leurs objets. Lorsque ces éléments furent ensuite publiés, plusieurs choses ont sauté aux yeux. D’abord le caractère parfaitement abusif de ces utilisations de l’argent public, soi-disant pour assurer « la représentation » de Madame Hidalgo dans l’exercice de son mandat. Ensuite le caractère exorbitant de certaines d’entre elles chez les grands couturiers donnant plutôt l’impression de la vulgarité que du prestige de l’institution parisienne. Et enfin le fait que beaucoup de ces achats n’aient pas concerné la seule personne de la maire de Paris, donnant à penser que d’autres auraient pu en profiter… La question des frais de représentation des élus, est non seulement réglementé, mais les excès éventuels ont donné lieu à moulte procédures judiciaires, et une jurisprudence abondante de condamnations pénales pour « détournement de fonds publics ». Et là, surprise ! Malgré un scandale national, l’évidence de problèmes réels sur le caractère régulier des gaspillages de Madame Hidalgo, le Conseil d’État vient de mettre fin à la procédure administrative qui avait permis d’accéder à cette transparence démocratique. Avec une motivation en forme de : « circulez il n’y a plus rien à voir ». Ceux qui voient l’origine de cette mansuétude dans une connivence politique entre les magistrats de la haute juridiction et la maire de Paris ne sont que des complotistes malintentionnés, qui en nourrissant ce soupçon portent atteinte à l’État de droit, aux valeurs de la république, et veulent un retour aux « heures sombres ». Cela étant, c’est bien le juge pénal avec ses moyens d’investigation étendus, qui aurait les moyens de faire, la clarté sur cette affaire. Rétablissant ainsi l’indispensable confiance à la fois dans l’institution municipale parisienne et l’impartialité (défense de rire) de la justice judiciaire française.

SUITE SUR SUBSTACK

Avant de partir, merci de m’offrir un café.

J’aime ça : J’aime chargement…