CARTOUCHE DE VU DU DROIT N° 52

Histoire de se détendre, petit exercice d’ouverture de la boîte à gifles. Avec le cas particulier de Charline Avenel (mais pas que) qui me poursuit de ses assiduités judiciaires. Les procédures bâillon encore et toujours.
SOMMAIRE :
• les aventures de Charline Avenel 1:32
• la guerre du XXIe siècle 9:39
• Corinne Machado prix Nobel de la peste 15:09
• les fake news de Madame Bouilhaguet 18:32
• motion de Sancerre au Sénat 27:19
• Pécresse et la disparition des LR 31:04
• Ruffin le ruffian 34:43
• quand Philippot patauge 52:28
• Hubert Bonneau réactive le « carnet B » 56:12
2 Commentaires
L’islamo-gauchisme n’est pas une notion juridique certes mais ça existe pour qui veut bien la voir.
Pas autant que sionistaudroitardé…