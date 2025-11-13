CARTOUCHE DE VU DU DROIT N° 52

Histoire de se détendre, petit exercice d’ouverture de la boîte à gifles. Avec le cas particulier de Charline Avenel (mais pas que) qui me poursuit de ses assiduités judiciaires. Les procédures bâillon encore et toujours.

SOMMAIRE :

• les aventures de Charline Avenel 1:32

• la guerre du XXIe siècle 9:39

• Corinne Machado prix Nobel de la peste 15:09

• les fake news de Madame Bouilhaguet 18:32

• motion de Sancerre au Sénat 27:19

• Pécresse et la disparition des LR 31:04

• Ruffin le ruffian 34:43

• quand Philippot patauge 52:28

• Hubert Bonneau réactive le « carnet B » 56:12

