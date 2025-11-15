En France, la magistrature est la clé du maintien du « bloc élitaire » macroniste au pouvoir.

« la lutte des classes existe. Et la Justice aide celle de Macron et de ses commanditaires à la gagner ».

J’ai dit au moment de son prononcé ce que je pensais de la condamnation de Nicolas Sarkozy et surtout du fait qu’elle soit assortie d’un mandat de dépôt avec exécution quasi immédiate pour être sûr que l’ancien président de la République irait passer quelques jours en prison. Cette mesure n’avait aucune autre signification que celle de la volonté d’humilier un adversaire politique détesté. Détestation qui travaille la magistrature depuis 20 ans et qu’elle n’a de cesse que d’assouvir en multipliant à son encontre des procédures qui entretiennent très souvent des rapports très lointains avec la régularité juridique et le respect des principes. Il ne s’agit évidemment pas, et continuons de l’affirmer, de considérer que la probité de Nicolas Sarkozy est insoupçonnable ou de prétendre que sa politique fut irréprochable. En rappelant également que concernant ce dernier point, quelle que soit l’aversion que l’on puisse avoir pour ses trahisons politiques, celles-ci ne relèvent pas de l’appréciation du juge judiciaire. Les magistrats qui l’ont envoyé derrière les barreaux savaient très bien que c’était pour une période très courte en raison de la procédure d’appel. Une fois encore pour les ignares et les analphabètes, cette libération n’est ni une remise de peine ni une libération conditionnelle. Mais simplement l’application des principes fondamentaux liés à la présomption d’innocence. Bien qu’en ce qui concerne l’application de ces principes la justice française a désormais une tradition de géométrie variable assez impressionnante. J’ai été c’est vrai, exaspéré par les différentes réactions des meutes acclamant ceux qui leur jetaient un morceau de viande avariée à déchiqueter. Y compris celles de ceux dont je partage l’aversion pour Sarkozy et le sarkozysme. Que je voyais encenser les auteurs de ce qui constitue pourtant une énorme diversion politique. Présentation risible donnant à cette justice, le beau rôle d’une indépendance judiciaire dure avec les puissants, alors qu’elle est pourtant l’acteur essentiel du coup d’État de 2017 ayant installé Macron à l’Élysée, pour ensuite soigneusement protéger la corruption qu’il véhicule. Blague oublieuse que cette magistrature, est d’abord seulement féroce avec les opposants au macronisme et en particulier les couches populaires qui font les frais de ce que l’on peut parfaitement appeler une « justice de classe ».

Mais qui s’intéresse encore à la lutte des classes ?

