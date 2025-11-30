Glucksmann un autre Macron à l’Élysée ? Ça n’est pas seulement possible, c’est prévu

Ça alors ! Quelle surprise ! Je suis stupéfait !
« Raphaël Glucksmann est la personnalité politique qui bénéficie du traitement LE PLUS FAVORABLE dans les matinales de Radio France. (Institut Thomas More) ».
Le problème est que les raisons de la promotion de ce type se voient comme le nez au milieu de la figure. Il coche absolument toutes les cases. Il est programmé pour réitérer la révolution de couleur de 2017, organisé par l’oligarchie et la haute fonction publique socialiste, qui nous a imposé par un coup d’État à finalisation judiciaire, un parfait inconnu à l’Élysée. Qui depuis près de 10 ans détruit méthodiquement notre pays, en lui infligeant un système néolibéral irréversible, et en l’intégrant à une Union Européenne transformée en État fédéral autoritaire sous-direction allemande.
Le coup d’État ayant parfaitement réussi en 2017, les mêmes forces sont au travail avec les mêmes appuis.
4 Commentaires
Maître, jamais un mot contre l’extrême-droite ?
Pour ma part, je ne me résignerai jamais à son arrivée au pouvoir et je voterai toujours au deuxième tour contre le candidat qui sera opposé à celui de l’extrême-droite, fût-ce Raphaël Glücksmann, que je déteste sans doute autant que vous.
Ben oui, il faut maintenir au pouvoir le système néofasciste mis en place par Macron et qui se poursuivra avec votre cher Glucksmann. Manifestement le fascisme déjà la installé par votre cher Macron vous convient et vous souhaitez qu’il se développe. La petite bourgeoisie base de masse de la dictature néolibérale liberticide. C’est aussi simple que ça. Comme disait Jospin : « prétendre à un risque fasciste avec le FN, c’est du théâtre. » Vous avez l’air d’aimer le théâtre.