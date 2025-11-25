Grand tapage en Charente-Maritime. Après avoir envahi l’Ukraine voilà que les moujiks envahissent l’île d’Oléron. Une poignée de boomers macronistes hurle au scandale parce que l’ambassadeur de Russie vient se recueillir sur la tombe de deux soldats soviétiques de l’Armée rouge enterrés dans le cimetière local.

Vladimir Antonenko et Eugène Krasnoperoff, avaient été fait prisonniers après Barbarossa et enrôlés de force dans la Wehrmacht. Affectés en France au sein d’une garnison du Mur de l’Atlantique, ils avaient déserté pour rejoindre la Résistance française.

Leurs actes de résistance furent périlleux : désertant leurs unités allemandes pour rejoindre les réseaux clandestins locaux, ils leur fournirent ainsi un soutien précieux, en renseignements et en armement. Le 24 novembre 1944 dans une opération très audacieuse, Vladimir Antonenko et Eugène Krasnoperoff, avaient détruit le dépôt de munitions de la batterie de la Perroche-Saint-Séverin. Repris par les nazis, ils furent fusillés le 30 avril 1945, le jour de la libération d’Oléron et à huit jours de la capitulation allemande.

