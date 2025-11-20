La guerre des Trois aura-t-elle lieu ?

Daniel Arnaud est un Français installé en Russie depuis de nombreuses années après avoir également habité l’Ukraine après la chute de l’Union soviétique. Il a collaboré avec notre chaîne YouTube dès son lancement. C’est-à-dire au printemps 2022 afin de tenter de réinformer face à la propagande que l’on a vu déferler sur l’ensemble du système médiatique mainstream.

Il nous livre aujourd’hui son point de vue d’occidental grand connaisseur de la Russie, sur le conflit mondial actuellement en cours.

Regis de Castelnau

Les impérialismes rivaux

Pour exprimer qu’il valait mieux jouer de diplomatie que faire la guerre, Winston Churchill disait : « better to jaw, jaw, jaw, then to war, war, war ». Il semble que dans toute l’Union Européenne, la diplomatie soit devenue un crime, valant les épithètes de traitres, suppôts de Poutine, etc. La clameur montant de toutes les chancelleries est « guerre, guerre, guerre ». On était assez habitué à cette rhétorique de la part des pays Baltes, qui pouvaient d’autant plus se la permettre, que leur absence de moyen, les protégeait de leur propre agressivité. Mais, ce sont aujourd’hui les trois plus grandes puissances de l’UE, la France, l’Allemagne, et l’Angleterre qui les ont rejoints, dans la rhétorique guerrière. Ainsi, après avoir substantiellement pénalisée leurs économies, s’être complètement mises en dépendance des USA qui en profite pour les racketter, la France, l’Angleterre et l’Allemagne semble vouloir terminer leur seppuku géopolitique et économique dans l’enthousiasme, en allant faire la guerre directe, avec la Russie.

La plupart des commentateurs Européens et Russes analysent ce comportement irrationnel comme de l’agitation médiatique, destinée à la « consommation interne ». Il faut inquiéter les populations pour mieux les contrôler, et justifier l’augmentation des dépenses militaires, au détriment des dépenses sociales, de santé, etc. Dimitri Medvedev le dit lui-même : « l’UE a inventé la menace russe pour unir l’électorat et dépenser de l’argent ».

De fait, sachant que l’UE, de son propre aveu, n’a ni les moyens financiers, ni militaires pour soutenir l’Ukraine, comment peut-on envisager que ses dirigeants songent sérieusement à faire la guerre directement à la Russie ? Ainsi, les commentateurs concluent-ils en général, soit à l’agitation médiatique, soit à l’incompétence des dirigeants européens en panique devant ce qui ressemble de plus en plus à une défaite. Mais en analysant plus avant les facteurs historiques et économiques, se pourraient-ils que nous fissions face à quelque chose de beaucoup plus sinistre ? Question d’autant plus légitime qu’en parallèle des déclarations de plus en plus dangereuses, comme celle du président finlandais Stubb, « l’UE ne doit pas prendre en compte les inquiétudes de sécurité de la Russie », les provocations se multiplient : soi-disant incursions volontaires de drônes russes en Pologne, ou incursion d’avions russes en Estonie. Le plus inquiétant étant que, une fois que l’évènement est démystifié, et que les véritables causes sont parfaitement connues, le discours de propagande pré-construit continue d’être répété, et bien plus par les dirigeants européens que par la presse.

