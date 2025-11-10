Quand l’Histoire accélère : bienvenue dans le nouveau Monde

L’intervention russe en Ukraine du 24 février 2022 a pris totalement l’Occident par surprise. Y compris chez ceux qui, comme l’auteur de ces lignes, considéraient pourtant que la responsabilité de l’OTAN et de l’Union Européenne était lourdement engagée. Cette surprise est finalement le symptôme de ce sentiment de supériorité occidentale si présent dans les têtes, même chez ceux qui ont tenté de ne pas trop s’éloigner du réel et ont assisté, consternés au basculement des élites dirigeantes dans un délire inepte. À base de refus d’évidences, de décisions absurdes, de propagande imbécile, de racisme sommaire, de pulsions suicidaires, et pour tout dire d’aveuglement assez terrifiant. L’empire romain devenu fou.

Nous avions dit à l’époque qu’il était possible que l’intervention russe enclenche un processus pouvant mettre fin à la domination multiséculaire de l’Occident sur le monde. Les événements qui se déroulent depuis trois ans et demi ont confirmé cette hypothèse. Et l’histoire n’étant pas un process sans sujet, c’est manifestement la voie que la Russie, la Chine et les pays « du Sud » ont décidée d’emprunter.

L’Histoire change par bonds et c’est irréversible

