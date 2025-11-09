Élection de Mamdani à New York : ne pas se raconter d’histoires

Comment ne pas être consterné par l’incroyable passion pour l’élection du maire de New York qui a saisi le système médiatique français ? C’est d’abord le symptôme de la soumission. Avec cette mentalité d’esclaves fascinés par ce qui se passe chez le Maître. On y a bien sûr retrouvé de part et d’autre de « l’échiquier » politique l’habituel mélange d’ignorance et de jobardise sans oublier la bêtise et la saloperie.

Mon camarade et ami Jean-Pierre page, ancien dirigeant du (vrai) PCF, et de la (vraie) CGT, qui sait de quoi il parle, nous donne un point de vue éclairé. Et nous conseille d’éviter les illusions.

Le point de vue de Jean-Pierre Page, ancien dirigeant du PCF et de la CGT

Mamdani est un des leaders du DSA (Democratic Socialists of America) qui est une tendance relativement marginale du parti démocrate. Sa figure de proue est Alexandria Ocasio Cortez (AOC selon son diminutif), élue du Bronx à New York et membre du congrès. Elle a soutenu la politique étrangère de Biden et son hostilité à Cuba comme au Venezuela sont des faits. Tout comme d’ailleurs Bernie Sanders qui est un compagnon de route du DSA et qui a toujours considéré Cuba comme une dictature tout en reconnaissant ses acquis et mérites : éducation, santé…

SUITE SUR SUBSTACK

Avant de partir, merci de m’offrir un café.

J’aime ça : J’aime chargement…