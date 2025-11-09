Élection de Mamdani à New York : ne pas se raconter d’histoires

Comment ne pas être consterné par l’incroyable passion pour l’élection du maire de New York qui a saisi le système médiatique français ? C’est d’abord le symptôme de la soumission. Avec cette mentalité d’esclaves fascinés par ce qui se passe chez le Maître. On y a bien sûr retrouvé de part et d’autre de « l’échiquier » politique l’habituel mélange d’ignorance et de jobardise sans oublier la bêtise et la saloperie.
Mon camarade et ami Jean-Pierre page, ancien dirigeant du (vrai) PCF, et de la (vraie) CGT, qui sait de quoi il parle, nous donne un point de vue éclairé. Et nous conseille d’éviter les illusions.
Le point de vue de Jean-Pierre Page, ancien dirigeant du PCF et de la CGT
Mamdani est un des leaders du DSA (Democratic Socialists of America) qui est une tendance relativement marginale du parti démocrate. Sa figure de proue est Alexandria Ocasio Cortez (AOC selon son diminutif), élue du Bronx à New York et membre du congrès. Elle a soutenu la politique étrangère de Biden et son hostilité à Cuba comme au Venezuela sont des faits. Tout comme d’ailleurs Bernie Sanders qui est un compagnon de route du DSA et qui a toujours considéré Cuba comme une dictature tout en reconnaissant ses acquis et mérites : éducation, santé…
2 Commentaires
Personne pour fustiger le communisme ( que l’on ne l’oublie pas : « avec le couteau entre les dents » ) bourreau de centaines de millions de citoyens ?
Personne pour agonir d’insultes et de sottises infâmes la CGT ( que l’on ne l’oublie pas : « courroie de transmission du PC » ) qui « assassine » si bellement les entreprises ?
Où êtes-vous les crypto-cathos apeurés, les embrigadés de la cervelle, les gâte-sauces de la métaphysique, les pisse-vinaigre prostatiques, au moment où un de vos héros devient maire de New-York ?
Personne pour faire la retape de soce-dem à la gomme de bois-dont-on-fait-les-flûtes, personne pour l’encensement jubilatoire ?
Donc vous n’y croyez pas plus que moi que c’est un réformateur-qui-va-faire-payer-les-riches.
Juste une occasion supplémentaire de contempler une arnaque soce-dem ou socialo en sirotant un très vieil armagnac en n’oubliant de tous les maudire.
Enguerroyant