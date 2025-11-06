« A House of Dynamite » : la puissance militaire américaine en PLS

Les Américains savent faire du cinéma.
À base de talent, voire de génie, grâce à des montagnes de dollars et une capacité à l’introspection après coup qui est toujours stupéfiante. C’est la fameuse conférence de Francis Ford Coppola à Cannes présentant son chef-d’œuvre absolu « Apocalypse now » en disant : « Mon film ne parle pas du Vietnam, c’est le Vietnam. Nous étions dans la jungle, nous étions trop nombreux, nous avions trop d’argent, trop de matériel, et petit à petit nous sommes devenus fous. »
Comment alors que l’on apprend, avec la mort de Dick Cheney, une des pires ordures politiques possibles, modèle de corruption, et meurtrier de masse, vient de mourir dans son lit, ne pas penser au film : « Vice » qui lui est consacré. Et qui ne masque rien de la pourriture de celui qui eut pour le pire, le vrai pouvoir aux États-Unis pendant les deux mandats de l’ivrogne demeuré Georges W Bush. On peut le louer sur Amazon prime, ça vaut le coup.
On peut regarder aussi le nouveau film de Kathryn Bigelow « A House of Dynamite ».
4 Commentaires
Maître, vous montrez là une fondamentale et formidable différence entre l’Amérique honnie (et l’affreux Occident) et cette chère Russie (et autres Chine) :
des Américains critiquent vertement leur propre pays, et ses dirigeants.
La moitié du quart de la même chose en Russie & co., vous êtes mort (dans le meilleur des cas)
Bien cordialement,
Bertrand
Sinon dans le pire des cas que risque-t-on ? Ressusciter en BERTRAND ?
Est-il possible d’écrire une telle imbécillité au moment où Dick Cheney un des pires criminels de l’histoire vient de mourir tranquillement dans son lit ? Après Donald Rumsfeld, Colin Powell, Madeleine Albright en attendant Georges W Bush. 5 millions de morts, 40 millions de déplacés, mais vous comprenez c’est formidable on peut les critiquer. Vous n’avez absolument aucune idée si ce n’est votre sentiment de supériorité occidental, de ce qui se passe en Chine ou en Russie. Vertigineuse bêtise qui amène à considérer que l’Occident n’a que ce qu’il mérite.
Une théorie complotiste est la suivante:
Le pentagone savait que des avions aller attaquer les twins towers, et ensuite le pentagone en 2001…
Dans ce cas la, il ne s’agissait pas d’un désordre de surveillance, mais d’un désordre organisé.
Vos films ne sont alors que propagande et racontent n’importe quoi.