« A House of Dynamite » : la puissance militaire américaine en PLS

Les Américains savent faire du cinéma.

À base de talent, voire de génie, grâce à des montagnes de dollars et une capacité à l’introspection après coup qui est toujours stupéfiante. C’est la fameuse conférence de Francis Ford Coppola à Cannes présentant son chef-d’œuvre absolu « Apocalypse now » en disant : « Mon film ne parle pas du Vietnam, c’est le Vietnam. Nous étions dans la jungle, nous étions trop nombreux, nous avions trop d’argent, trop de matériel, et petit à petit nous sommes devenus fous. »

Comment alors que l’on apprend, avec la mort de Dick Cheney, une des pires ordures politiques possibles, modèle de corruption, et meurtrier de masse, vient de mourir dans son lit, ne pas penser au film : « Vice » qui lui est consacré. Et qui ne masque rien de la pourriture de celui qui eut pour le pire, le vrai pouvoir aux États-Unis pendant les deux mandats de l’ivrogne demeuré Georges W Bush. On peut le louer sur Amazon prime, ça vaut le coup.

On peut regarder aussi le nouveau film de Kathryn Bigelow « A House of Dynamite ».

