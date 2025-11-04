Ukraine, face à la défaite qui s’annonce, la propagande entre mensonges et bêtise.

« Poutine n’est qu’un gamin capricieux », voilà donc l’explication du conflit en Ukraine que désormais, on nous sert pour tenter de commencer à gérer la défaite militaire et politique qui se profile pour l’Occident.

Chacun à son poste !

Chacun est à son poste. Sur les réseaux on a les bricolos, aux CV désertiques mais spécialistes autoproclamés, on se demande bien de quoi. Qui vous affirment que pas du tout, Prokorsk n’est pas encerclé. Que sous les coups des drones ukrainiens l’industrie pétrolière russe est à genoux avec des queues de 1000 km devant les stations-service. Qu’avec les tomahawks (?) ça va pas s’arranger. Que l’armée russe a perdu au minimum 10 millions d’hommes. L’un de ces « spécialistes » n’hésitant pas à nous expliquer qu’il a eu un pote de l’armée ukrainienne au téléphone et que celui-ci lui a dit qu’il tuait 200 Russes par jour, sans une égratignure pour lui. Si c’est pas une preuve ça ! Dans cette catégorie des guignols, on n’hésitera pas à ranger le ministre des Affaires étrangères de la République française qui, complètement halluciné, nous annonce l’effondrement politique, économique, militaire imminent de la Russie.

