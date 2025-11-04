Ukraine, face à la défaite qui s’annonce, la propagande entre mensonges et bêtise.

« Poutine n’est qu’un gamin capricieux », voilà donc l’explication du conflit en Ukraine que désormais, on nous sert pour tenter de commencer à gérer la défaite militaire et politique qui se profile pour l’Occident.
Chacun à son poste !
Chacun est à son poste. Sur les réseaux on a les bricolos, aux CV désertiques mais spécialistes autoproclamés, on se demande bien de quoi. Qui vous affirment que pas du tout, Prokorsk n’est pas encerclé. Que sous les coups des drones ukrainiens l’industrie pétrolière russe est à genoux avec des queues de 1000 km devant les stations-service. Qu’avec les tomahawks (?) ça va pas s’arranger. Que l’armée russe a perdu au minimum 10 millions d’hommes. L’un de ces « spécialistes » n’hésitant pas à nous expliquer qu’il a eu un pote de l’armée ukrainienne au téléphone et que celui-ci lui a dit qu’il tuait 200 Russes par jour, sans une égratignure pour lui. Si c’est pas une preuve ça ! Dans cette catégorie des guignols, on n’hésitera pas à ranger le ministre des Affaires étrangères de la République française qui, complètement halluciné, nous annonce l’effondrement politique, économique, militaire imminent de la Russie.
Trois ans et demi que les élites européennes ne veulent pas accepter cette défaite annoncée et s’obstinent à continuer une guerre perdue d’avance et de plus en plus catastrophique pour les Ukrainiens; ces élites bien au chaud derrière leurs bureaux.
Je n’oublie pas que nos huiles socialo-globalistes sont soutenues à chaque élection depuis 50 ans par les « barragistes contre le fascisme »… Actuellement, Mitterrand (Mélenchon) fait son retour à gauche pour la grande mascarade : sauver le système impérialiste grâce à une nouvelle phase de déconstruction euro-créole. Et cela avec le soutien de toute la gauche radicale qui estime que le premier danger c’est l’électorat du RN (soit les ouvriers, employés, artisans et actifs) ! Aux élections législatives, on a vu Rima Hassan et Raphaël Glucksman mettre sous le boisseau le « génocide » pour s’allier « contre le fascisme ». On voit donc où est la véritable ligne de fracture quand vient le temps des élections. Dès lors, on ne peut pas à la fois critiquer les marioles qui nous dirigent et voter pour eux aux élections.
Les âneries de monsieur Bauer sont de notoriété publique. L’ambassadeur Araud lui s’est un peu calmé, au fil des temps, sauf à l’égard du président Trump. Dans tout cet aréopage de sachants, militaires ou civils, depuis le début du conflit, j’attends désespérément, que l’un d’entre-eux viennent nous exposer de manière concise et précise, l’engouement qu’à l’UE ( la Commission) et nombre de pays à vouloir, coûte-que-coute, soutenir l’Ukraine et , surtout dans quel but final.