Novembre, regarder YouTube en buvant un thé Pu Erh chinois très chaud

Ça y est, on est en novembre. Avant, novembre c’était mieux. À l’école de la République on apprenait les poèmes d’Émile Verhaeren. Ceux qui disent que sa poésie était ringarde sont des cons. De toute façon plus personne ne sait qui était Émile Verhaeren. Aujourd’hui on « fête » Halloween un truc qui ne nous concerne pas, ne résonne en rien dans ce qui devrait nous lier, mais rapporte du pognon. Alors qui va s’intéresser à quelqu’un qui écrivait ça ?

« Les saints, les morts, les arbres et le vent,

Dites comme ils se confondent dans la mémoire.

La pluie au loin s’étend comme un suaire,

Le soir est plein d’encens et de brume et de vent.

Et des champs montent des voix d’engelures,

Et les âmes des morts s’en vont avec les sons. »

Comme on est dimanche et qu’il pleut, pour oublier Halloween, une petite recommandation concernant une pépite de retour sur YouTube. Clairement, quelle que soit l’heure, il est désormais impossible de regarder une quelconque chaîne de télévision du paysage audiovisuel français (PAF). Alors, contraint de se rabattre sur YouTube, et en cherchant bien on y trouve quand même pas mal de choses passionnantes.

En voilà une assez extraordinaire : The Battle of Chosin (2016) | Full Documentary | American Experience

SUITE SUR SUBSTACK

Avant de partir, merci de m’offrir un café.

J’aime ça : J’aime chargement…